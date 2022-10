Gradonačelniku Tuzle uručena nagrada Energetski globus (Energy Globe)

Grad Tuzla je dobitnik najprestižnije ekološke svjetske nagrade za održivost “Energy Globe” za 2022. godinu za Bosnu i Hercegovinu.

Nagradu Energy Globe dodjeljuje Energy Globe Foundation iz Austrije za projekte koji spašavaju okoliš putem ličnog djelovanja, te za održive projekte ili kampanje za podizanje svijesti o održivosti. Nagrade za ove brojne projekte dodjeljuju se u zemljama u kojima se projekat provodi u saradnji s partnerima, naročito sa međunarodnim uredima Austrijske privredne komore i UNIDO-a. Ove godine je za nagradu bilo prijavljeno više od 2.500 projekata koji se odnose na zaštitu okoliša, iz 180 država svijeta.

Stručni žiri, sastavljen od eminentnih stručnjaka iz cijelog svijeta, za pobjednika Energy Globea u Bosni i Hercegovini za 2022., izabrao je projekat Grada Tuzle: Inovativno rješenje grijanja u Tuzli za smanjenje zagađenja zraka i stvaranje zdravije životne sredine.

U ime Energy Globe Foundation, nagradu je gradonačelniku Tuzle, Jasminu Imamoviću, uručila Martha Suda, trgovinska savjetnica austrijske ambasade, u okviru Austrian Business Circle, koji je održan u četvrtak, 27.10.2022. godine u Tuzli.

Nakon svečanog uručivanja nagrade, gradonačelnik Imamović se obratio prisutnima: Danas sam, u ime građana Tuzle primio najprestižniju ekološku nagradu na svijetu “Energy Globe”. Zahvaljujem građanima Tuzle koji su mi na više direktnih izbora davali povjerenje, na taj način omogućili da okupim tim saradnika i sa njima ostvarim rezultate koji su doveli do toga da Grad Tuzla dobije ovu nagradu.

Gradska uprava Tuzle je, sa gradskim preduzećem Centralno grijanje, u zadnjih 25 godina povećala površinu stambenih i poslovnih prostora koji se zagrijavaju na daljinsko grijanje, sa oko 100.000 na oko 2 miliona kvadratnih metara. Preko 60% stambenih jedinica u Tuzli je priključeno na vrelovodnu mrežu.

Grad Tuzla je prvi grad u Bosni I Hercegovini koji je počeo davati poticaje građanima za dekarbonizaciju. Vlasnicima individualnih stambenih objekata, u procentu od 50% od ukupne investicije, sufinansiraju se: ugradnja toplotnih pumpi, utopljavanje objekata u kojima je planirana ugradnja toplotne pumpe, zamjena peći na ugalj pećima na pelet, nabavka i ugradnja kompaktnih toplotnih stanica za daljinsko grijanje i utopljavanje stambenih kolektivnih objekata. Na taj način je više od 1000 individualnih stambenih objekata prešlo sa zagrijavanja na fosilna goriva, na ekološki prihvatliv način zagrijavanja. Nastavićemo sa ovakvim poticajima.

U okviru Povelje gradonačelnika za klimu i energiju (Covenant of Mayors for Climate and Energy), Grad Tuzla se obavezao smanjiti emisije CO₂ za najmanje 20% do 2020.godine. Mi smo taj cilj premašili. Krajem 2020. godine emisija CO₂ smanjena je za 33,44 %. To je najvećim dijelom postignuto širenjem toplovodne mreže, spomenutim poticajima, višestrukim povećanjem pješačkih i parkovskih površina, masovnim ozelenjavanjem, zelenim valom, kružnim tokovima, te drugim mjerama čiji je cilj smanjenje aerozagađenja u Tuzli. Uradili smo mnogo ali je ostalo još mnogo toga da se uradi. Ova nagrada je za nas poticaj da nastavimo obarati rekorde.

Zahvaljujem nezavisnoj fondaciji Energy Globe iz Austrije što je prepoznala i nagradila naš trud. Zahvaljujem Ambasadi Republike Austrije čija predstavnica mi je uručila Energetski Globus. Kao dobitniku ove, najpoznatije ekološke nagrade na svijetu, Gradu Tuzli će biti dostupnija međunarodna sredstva za realizaciju projekata zaštite okoliša”.