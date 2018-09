Gradski odbor PDA Tuzla nastavlja sa pobjedničkim skupovima

Veličanstven predizborni skup GO PDA Tuzla održan je u subotu 22.septembra u prepunoj Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra. U Velikoj sali koja je bila ispunjena do posljednjeg mjesta vladala je pobjednička i euforična atmosfera.

Na početku skupa prisutnima se obratio premijer Tuzlanskog kantona i predsjednik OO PDA Srebrenik Jakub Suljkanović.

– Kada smo počinjali sa ovim projektom u februaru bila je odvažna grupa ljudi predvođena predsjednikom Kukićem, koja je rekla ne politici SDA. Sada kada vas vidim u BKC znam gdje ide Tuzla i kanton. Naš predsjednik Kukić sve nas je ohrabrivao govoreći da je PDA uspješan put i projekat – istakao je Suljkanović, koji je u svome obraćanju kazao da je rad Vlade TK uspješan.

Sandra Memić kandidatkinja za Skupštinu TK u svome obraćanju fokusirala se na mlade ljude koji odlaze iz zemlje.

– Mladi ljudi su nažalost dosta zapostavljeni, u svakom pogledu, te se sve češće odlučuju za odlazak iz zemlje, tražeći svoja prava u zemljama zapada. To je prva i osnovna stvar koja se mora zaustaviti. Mladima se mora pružiti bolji ambijent, počevši od obrazovanja, pronalaska posla te drugih uvjeta koji će im omogućiti kvalitetan i dostojanstven život. Bez mladih ljudi ne možemo jačati državu. Ne smijemo dozvoliti da naša omladina bude zapostavljena i ugrožena. Ne smijemo dozvoliti da se naša omladina osjeća manje vrijednom u odnosu na mlade u drugim kantonima. Moramo se boriti za isti tretman, jer svi smo u ovoj državi jednaki i svi zaslužujemo priliku. Dragi građani, vrijeme je da mladi preuzmu odgovornost, da mladi imaju priliku da se bore za svoja prava, jer svako najbolje razumije svoju situaciju – kazala je Memić.

Kandidatkinja za Skupštinu TK, Senia Husić poručila je da se kao majka suosjeća sa svim majkama u zemlji.

– Kao majka suosjećam sa svim majkama širom BiH, koje su ulagale u svoju djecu posljednje atome svoje snage, školovale ih, zamišljale ih kao ljekare, kao profesore za što su se obrazovali, da svoje poslove obavljaju u našem gradu, u našem kantonu, u našoj domovini.Međutim, upravo te majke su spakovale kofere svojoj djeci i poslale ih u bolji svijet, jer sve izvan granica BiH se doživljava kao „bolji svijet“. Mi to moramo spriječiti. Pokret demokratske akcije, radit će na stvaranju ambijenta u kojem će mlade generacije preuzeti na sebe odgovornost za sudbinu BiH, kako bi njen razvoj odredile prema viziji budućnosti, mira i općeg prosperiteta svoje domovine – mišljenja je Husić.

Nahid Mehić, kandidat za predstavnički dom Parlamenta FBIH, na početku svoga obraćanja obrazložio je zbog čega se odlučio za Pokret demokratske akcije.

– Zašto sam se odlučio za Pokret demokratske akcije? To je vjerovatno vezano za moj životni poziv. Ja sam vojnik. Ono što me definiše i ono kako sam živio do sada je rad i odgovornost.

Biti posvećen radu kao jednom od temelja postojanja i biti odgovoran za svoje postupke. Uvijek stojati iza učinjenog. Uvijek snositi posljedice svojih postupaka i odgovarati za njih. Stojim pred vama, ja koji sam komandovao akcijama. Ja koji sam uz svoju suprugu othranio četvero djece. Stojim ovdje pred vama i pitam se šta vam mogu obećati. Pitam se koje su to riječi koje mogu upotrijebiti da vas ubijedim u ono što ja već znam. Da vas ubijedim u to da je PDA već pobjednik mada ovaj impozantan skup to najavljuje.

Moj poziv zahtijeva poznavanje analitike. Baveći se raznim vrstama analiza, zaključak je ovakav – uvijek postavljamo najviši cilj i najpovoljniji, a u isto vrijeme računamo i najgoru opciju. Nakon opširnih i temeljnih analiza zaključio sam i u najboljem, i u najgorem slučaju, ovaj naš pokret će biti pobjednički. Teren to govori, aktivisti na terenu dokazuju, protivnik se povlači ili napada iz zasjeda,sporadično i neorganizovano. Dragi moji istomišljenici, kao čovjek, kao oficir, kao otac i kao građanin ove države zaključujem da je PDA najbolji izbor i garant da nam djeca neće više odlaziti, da će ova diskriminacija našeg i ostalih kantona prestati, da će ljudi koji uspješno vode svoje lokalne sredine i nas povesti naprijed – istakao je Mehić.

Emir Softić, kandidat za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BIH naglasio je da mu je želja da se Tuzla i kanton pomaknu sa crne tačke razvoja.

– Dvadeset i nešto godina poslije rata mi se još uvijek vozimo istim zakrpljenim cestama ,upravo onim zbog kojih i kojima mladi ljudi napuštaju ovu državu jer vide da nove ceste nema, da su nestale i ne grade se nove fabrike, nema ulaganja u TK. Ne daju nam se ni s mukom zarađena i zaslužena sredstva, zakidaju nas u raspodjeli prihoda koje smo mi zaradili. U dugoročnim planovima nema izgradnje ni jednog jedinog pedlja puta koji bi vodio u naš kanton. Predugo smo čekali. Bili smo strpljivi i previše. A sad smo više nego svjesni da stanje moramo mijenjati .Broj vas prisutnih sasvim jasno govori da to možemo i hoćemo, a i da smo prepoznali s kim i uz koga ćemo to učiniti! PDA ima snagu, i što je još važnije ima čvrstu volju da trasira i izgradi široke puteve prosperiteta – jasno je poručio Softić.

Kandidatkinja za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BIH, Aida Arnautović, kazala je da će svoj angažman u politici najviše usmjeriti na zdravstvo.

– Nije pitanje treba li nam reforma zdravstva, nego kako je što brže sprovesti. Zalagaću se da se napravi jedno ministrastvo zdravlja u BiH bez promjene Ustava. Ministarstvo zdravlja se može napraviti na osnovu odluka oba parlamenta, RS i FBiH. Trenutno je u našoj državi 13 različitih sistema zdravstvene zaštite, trinaest različito uređenih fondova zdravstvenog osiguranja. Iako se građanima redovno, svaki mjesec, odbija novac od plaća za zdravstveno osiguranje, a fondovi godišnje raspolažu milionima, klinički centri, bolnice, domovi zdravlja grcaju u dugovima. Nedostaje kadra, opreme, enormno dugačke liste čekanja za dijagnostiku i preglede, nedostatak adekvatne ljekarske usluge, nezadovoljstvo pacijenata. Svjedoci smo nedavnih štrajkova onkoloških i dijaliznih pacijenata, očaj ljekara i medicinskog osoblja koji svako malo štrajkuju i masovno napuštaju BiH, nedefinisan odnos privatne prakse i društvenog sektora, diskriminacija pacijenata od kantona do kantona. Alarmantna finansijska situacija u zdravstvenim ustanovama, nedostatak koordinacije među njima.Kolaps na gotovo svim nivoima zdravstvene zaštite. Ovo je ukratko beznadežna dijagnoza današnjeg stanja u zdravstvenom sistemu BiH, koji ukoliko se ne sprovede njegova reforma, nema šansu da preživi. Zbog svega ovoga reforma zdravstva jedna je od ključnih i najsloženijih u sklopu Reformske agende, tim više što je zdravstveni sistem, organizaciono i finansijski podijeljen na federalni, kantonalne i opštinske nivoe vlasti. Neophodno je osigurati ista prava zdravstvenog osiguranja svim građanima, odnosno osiguranicima, bez obzira gdje žive. Reformom zdravstva ljudi bi se zaštitili od finansijskih posljedica plaćanja za zdravstvene usluge iz vlastitog džepa i smanjio bi se rizik da će ljudi biti gurnuti u siromaštvo zbog iznenadne bolesti čije liječenje zahtijeva prodaju vlastitih dobara, trošenje životne ušteđevine ili najčešće posuđivanja novca – poručila je Arnautović.

Nosilac liste za predstavnički dom Parlamenta FBIH i potpredsjednik PDA BIH, Azmir Husić, u svome obraćanju u BKC govorio je o lošoj prošlosti političkih partija.

– Za mene su „loša prošlost“ sve političke partije koje su od 90-ih pa sve do danas trebale da vode brigu o narodu, a one su vodile brigu o sebi i užem krugu svojih ljudi. Otvoreno tvrdim sa punom odgovornošću da PDA neće biti jedna takva promašena politička partija i da će ispred svog interesa staviti interes građana BiH. Drago mi je da je doktor Mirsad Kukić pronašao lijek za trenutni politički rak i da će taj lijek da se primjeni prvo na Tuzlanskom kantonu, a onda u najskorije vrijeme i na čitavu Bosnu i Hercegovinu. Naš prvenstevni cilj je da zaustavimo odlazak naših građana van BiH, da našoj djeci koja su sada u školskim klupama, po završetku svog školovanja obezbjedimo mogućnost u našoj zemlji i posao za ono za što su se školovali. Nakon 23 godine od proteklog rata, mnoge političke partije u našoj zemlji treba da bude stid i sram svih onih koji su žrtvovali svoje živote za ovu zemlju , koji su iza sebe ostavili djecu, koja danas spas i bolju budućnost traže u nekim drugim zemljama svijeta, dok ostali koji ostaju u našoj državi jedva sastavljaju kraj s krajem, osim onih koji su bliski ovim političkim partijama. Tome su doprinijele sve političke partije koje egzistiraju od 90-ih godina na našim prostorima. Te iste političke partije su krive za loše stanje Bošnjaka u RS kojih skoro da i nema. Mi moramo biti svjesni da Bošnjaci u RS, pogotovo oni na Drini, koji su brana koja nas štiti, ukoliko ne bude te brane koju čine Bošnjaci na Drini, sad vam odgovorno tvrdim da ako ta brana popusti, možemo očekivati da će svaki dio BiH biti poplavljen.Te iste političke partije doprinijele su da demobilisani borci i ratni vojni invalidi svoje nezadovoljstvo iskazuju protestima širom BiH. Isto tako vam mogu kazati, da mojim prolaskom u federalni Parlament, ništa lično ne tražim za sebe, jer ću sve naknade koje budem dobijao po toj osnovi, preusmjeriti u Tuzlanski kanton u tri najbitnija sektora u našim životima : sigurnost, školstvo i zdravstvo – naglasio je Husić.

Prisutnima se na kraju obratio predsjednik GO PDA Tuzla doc.dr.sc.Senad Mehmedinović, koji je na početku svog euforičnog govora pozdravio sve prisutne i zahvalio na dolasku.

– Poštovani prisutni, formalno-pravno mi kao politički subjekt postojimo 6 mjeseci i za taj period drugi koji se samo bave sa nama potvrđuju, a što mi znamo, da se rodila alternativa političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, a to je Pokret demokratske akcije. Mi se nećemo baviti drugima, mi ćemo raditi i biti odgovorni.Međutim želim reći, da mali ljudi uvijek pričaju o drugim ljudima i samo neka nastave tako, neka nastave biti mali. Pokret demokratske akcije je nastao kao potreba, jer je došlo vrijeme da se kaže stop izrabljivanju Tuzlanskog kantona. Mi nećemo biti taoci loših politika. Mi volimo naš glavni grad, poštujemo, volimo otići do njega, ali mora doći do fiskalne ali i institucionalne decentralizacije, i odluke koje se donose za TK moraju biti u interesu građana, a ne pojedinaca. Mi smo na osnivanju rekli da u PDA nema privilegovanih pojedinaca i privilegovanih zajednica, tako će i ostati – poručio je u euforičnom govoru Mehmedinović.

Na predizbornom skupu u BKC predstavljeni su svi tuzlanski kandidati za Opće izbore.