Grijanje na klimu, enormni računi za struju ako ne vodite računa o ovome

Grijanje na klimu posljednjih godina postaje sve popularnije, ali mnogi tek nakon prve zime shvate da ovaj vid grijanja može donijeti i neprijatno visoke račune za struju ako se napravi pogrešan izbor uređaja. Nije svaka klima ista i nije svaka namijenjena da efikasno grije prostor, posebno kada temperature padnu ispod nule.

Jedna od najčešćih grešaka je kupovina prve ili najjeftinije klime na koju se naiđe. Takvi uređaji često jesu prihvatljivi za hlađenje ljeti, ali za grijanje zimi troše znatno više električne energije i rade sa slabijim učinkom. Rezultat je jednostavan, prostor se teže zagrijava, uređaj radi gotovo bez prestanka, a račun za struju na kraju mjeseca bude znatno veći nego što se očekivalo.

Zato je kod odluke za grijanje na klimu izuzetno važno birati inverter klime. Inverter tehnologija omogućava da uređaj ne radi stalno punom snagom, već da prilagođava rad stvarnim potrebama prostora. Kada se postigne željena temperatura, klima ne gasi i ne pali se iznova, već samo smanjuje snagu, čime se štedi električna energija i produžava vijek trajanja uređaja.

Još jedna bitna stvar je izbor proizvođača. Poznati i provjereni brendovi u pravilu nude pouzdanije uređaje, bolje kompresore i kvalitetniju elektroniku koja je posebno važna za rad u zimskim uslovima. Jeftine i neprovjerene klime često nemaju stabilne performanse na niskim temperaturama, pa se dešava da pri jačem minusu gube snagu ili prelaze u režim u kojem troše mnogo više struje nego što bi trebalo.

Prilikom kupovine treba obratiti pažnju i na tehničke karakteristike, posebno na COP vrijednost, odnosno koeficijent učinka. Što je ovaj broj veći, to klima za isti utrošak električne energije daje više topline. U praksi to znači da klima sa boljim COP vrijednostima može značajno smanjiti mjesečne troškove grijanja, dok uređaji sa slabijim karakteristikama brzo pokažu svoje mane na računu za struju.

Važno je i da klima bude pravilno dimenzionisana za prostor koji treba grijati. Preslab uređaj će raditi neprekidno na maksimumu i opet neće uspjeti zagrijati prostor kako treba, dok će prejaka klima nepotrebno povećavati početnu investiciju. Upravo zato je često najbolje obratiti se provjerenom prodavcu ili serviseru koji može procijeniti kvadraturu, izolaciju objekta i preporučiti odgovarajući model.

Iako se na prvi pogled čini da je ušteda kupiti jeftiniju klimu, u praksi se vrlo brzo pokaže suprotno. Sa malo više novca uloženog u startu, kroz kvalitetniji inverter uređaj i bolju energetsku efikasnost, moguće je uštedjeti značajne iznose tokom godina korištenja. Grijanje na klimu može biti vrlo ekonomično rješenje, ali samo ako se izbor napravi pametno i informisano, uz pažljivo gledanje specifikacija i savjet stručnih ljudi.