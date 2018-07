Grubeša o Nacrtu zakona o VSTV-u BiH: Očekujem kvalitetno zakonsko rješenje

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je, nakon što je zaprimilo Inicijativu Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH (VSTVBiH) za reviziju Zakona o VSTV-u BiH, uputilo poziv nadležnim institucijama u BiH za imenovanje članova radne grupe koji će prioritetno biti angažirani na izradi Nacrta zakona o VSTV-u BiH.

– Nakon što smo dobili Inicijativu od VSTV-a još jednom je upućen poziv za imenovanje članova radne skupine koji bi razmotrili inicijativu, ali bi prioritetno radili na izradi novoga teksta zakona, sukladno mišljenju ekspertske misije EU-a – rečeno je Feni u odgovoru Ministarstva pravde BiH na upit u vezi s redoslijedom poteza koji se odnose na realizaciju spomenute inicijative.

Istodobno, navode kako su na sastanku Strukturiranog dijaloga 2. jula predstavnici VSTV-a prvi put iznijeli svoju inicijativu za izmjene Zakona o VSTV-u, te kako su je nakon toga i u pisanoj formi uputili Ministarstvu pravde BiH.

– Važno je istaknuti da je Ministarstvo pravde BiH već ranije slalo molbe entitetskim ministarstvima pravde i Pravosudnom povjerenstvu Brčko distrikta BiH za imenovanje osoba u radnu skupinu koja će pripremiti Nacrt Zakona o VSTV-u – napominju iz Ministarstva pravde BiH.

U osvrtu na spomenuto pitanje, ministar pravde BiH Josip Grubeša podsjeća da su mu na posljednjem sastanku Strukturiranog dijaloga predstavnici VSTV-a uručili svoju inicijativu, uz očekivanje da ona bude osnov za izmjene Zakona o VSTV-u.

– Međutim, smatram da je logičan put koji će voditi do novoga zakona taj da imenujemo radnu skupinu sastavljenu od pravnih stručnjaka koji će zajednički raditi, razmotriti što se to nudi u Inicijativi VSTV-a, utvrditi je li to dobra osnova za novi zakon ili nije. Ako je to dobar prijedlog zašto ga ne iskoristiti, ali ako nije, ta inicijativa nužno ne smije određivati izgled novoga zakona. Očekujem da radna skupina pripremi jedno zajedničko, novo i kvalitetno zakonsko rješenje – kazao je Grubeša.

VSTVBiH je u skladu sa Peer Review preporukama Evropske komisije, a na sjednici 28. i 29. juna usvojio zakonodavnu inicijativu – Inicijativu za reviziju Zakona o VSTV-u BiH, koja je, u međuvremenu, upućena Ministarstvu pravde BiH na postupanje, shodno zaključku usvojenom na Ministarskom sastanku održanom u okviru Strukturiranog dijaloga o pravosuđu između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, piše FENA.