GTA 6 stiže za dvije sedmice: Rockstar objavio 39 novih fotografija iz igre

Rockstar Games objavio je 39 novih fotografija iz igre GTA 6 (Grand Theft Auto VI), čiji je izlazak zakazan za 19. novembar. Dvije sedmice prije dugo očekivanog predstavljanja, studio je igračima omogućio novi pogled na Vice City i izmišljenu američku saveznu državu Leonida. Nova galerija, nazvana „Launch Gallery“, objavljena je na zvaničnoj stranici Rockstara, uz poruku kojom studio potvrđuje da se odbrojavanje do izlaska igre bliži kraju.

Fotografije prikazuju ulice Vice Cityja, noćni život, klubove, kriminalne aktivnosti i različite lokacije koje će igrači moći istraživati. Posebnu pažnju privlače glavni likovi Jason i Lucia, čija će priča biti u središtu novog nastavka popularnog serijala.

Na jednoj od promotivnih fotografija Jason i Lucia sjede u kabrioletu sa spuštenim krovom, držeći pištolje, dok se neonska svjetla grada odražavaju na vjetrobranskom staklu.

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