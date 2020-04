Gvardijan tuzlanski fra Željko Nikolić: Gradimo novi svijet pun ljubavi i mira

U Franjevačkom samostanu u Tuzli sinoć je služena Misa bdijenja kojom je započeo Uskrs. Gvardijan fra Željko Nikolić rekao je da je Uskrs blagdan koji se tiče svakog čovjeka koji ga vrlo često nije u stanju prepoznati.

– Uskrs nas poziva da iznova i sami uskrisavamo iz naših poraza i klonulosti. Njegov duh u ovim teškim vremenima daje nam snagu i nadu da zlo i smutnja ovoga svijeta nisu jače od dobra. Temeljna poruka uskrsnog slavlja ističe upravo da je jedan od nas, Isus iz Nazareta, bio zgnječen od zla. Činilo se da njegovo propovijedanje i muka nemaju plodove koje su njegovi učenici očekivali. No, On je slavodobitnik i jači je od zla i njegova desnica podiže čovjeka iz smrti – istaknuo je gvardijan fra Željko Nikolić.

Svojim uskrsnućem, kaže tuzlanski gavrdijan, Isus Krist želi poručiti svakom čovjeku da će i sam biti shrvan patnjama i boli ovog svijeta, da će biti raspet mukama, ali da ne gubi nadu.

– On nam je pokazao kako se provodi život na zemlji, život koji sa sobom nosi razne rizike i muke. I sve je to kao sjena koja prati čovjeka, a on od nje ne može pobjeći iako to stalno pokušava. Međutim, Uskrs mijenja ljudski život na bolje i mijenja odnose s ljudskim i božanskim. Zapravo mijenja cijelo ljudsko biće – kaže gvardijan tijekom Mise bdijenja u Tuzli.

Smatra da niti jedan čovjek ne treba nastaviti starim putevima koji ga razdavaju od ljudi i od Boga.

– Uskrs ne postoji za onoga koji u svom zgrtanju materijalnoga dobra ruši sve pred sobom. Za takvog čovjeka nije vrijedan niti jedan ljudski život. Za njega ne postoji ni jedna ljudska ustanova koja je vrijedna pažnje i poštovanja. Crkva za njega znači zajednicu ljudi koji ne znaju uživati ovozemaljske plodove, koji se nadaju i traće vrijeme na „neko“ uskrsnuće – kaže fra Željko.

Stoga poručuje u svojoj propovijedi, da i sam strahuje da današnji čovjek djeluje na ovakav način te da svoj život gradi na materijalnosti i propadljivosti.

– Stoga, neka ovaj Uskrs bude poziv da naš stari svijet koji je opterećen grijehom zauvijek umre. Izgradimo novi svijet pun ljubavi i mira, pun praštanja i razumjevanja, svijet koji će biti izgrađen na temeljima Kristova uskrsnuća – poručio je tuzlanski gvardijan fra Željko Nikolić.

Na kraju Mise bdijenja kojom je najavljeno Kristovo uskrsnuće, tuzlanski gvardijan fra Željko poručio je ljudima da u svojim bližnjima vide dobro, odnosno one koji će ih osloboditi od straha i tjeskobe.