Hamza Čajić osvojio bronzanu medalju na Seniorskom prvenstvu Balkana u karateu

Takmičar KBS “ORKKA” Lukavac Hamza Čajić osvojio je bronzanu medalju na Seniorskom prvenstvu Balkana u karateu.

”Hamza je viceprvak već drugu godinu za redom seniorskoj kategoriji. Hamza je imao prednost od 4:1 nad reprezentativnim kolegom Merisom Muhovicem do samog kraja borbe, nakon čega je došlo do izjednačenja 4:4, te gubimo titulu zbog pravila prvog poena, koje je bilo u korist protivnika. Do finala Hamza je ostvario tri pobjede, nad predstavnikom Crne Gore u prvom kolu, te u naredna dva nad predstavnicima Srbije,” rekao je trener Željko Zombra.