Haris Mehmedagić pred susret sa Krupom: Treba zanemariti vrućinu i podlogu na kojoj igramo, profesionalci smo!

Fudbaleri tuzlanske Slobode u narednom trećem kolu fudbalske BHT Premijer lige BiH gostuju kod ekipe Krupa na Vrbasu. Utakmica se igra na istoimenom stadionu, kod Banja Luke, u nedjelju u 17:00 sati.

Iako su se sa posljednja dva susreta iz Krupe na Vrbasu, fudbaleri Slobode vratili u Tuzlu bez osvojenih bodova, u klubu sa Tušnja su izrazili nadu, da će negativnu tradiciju ovaj put prekinuti, zbiti redove i krenuti naprijed, pogotovo uzme li se u obzir činjenica da ovo gostovanje dolazi u ne baš pogodnom trenutku. Sloboda u protekla dva susreta u novoj sezoni fudbalske BHT Premijer lige nije upisala pobjedu, a igrali su sa Širokim Brijegom i bijeljinskim Radnikom. Istina, Sloboda je u ovim susretima imala devet prilika, ali konačne realizacije i pogodaka nije bilo.

– Ja se Krupe ne plašim, niti Krupe, a ni kolege Starčevića, to je sigurno. Isto tako sam siguran da se ni moji igrači ne plaše, ali sami znate kakve su utakmice do sada bile protiv Krupe, kao protivnika, na njihovom terenu. To je jedna specifična situacija, koju kada ja sada pomenem, ko želi da mi stvara probleme onda to uzme kao olakšavajuću okolnost da me napadne da tražim neki alibi a ja ga ne tražim. Ovdje mislim na plastičnu podlogu u Krupi na kojoj nijedna od gostujućih ekipa ne pobjeđuje, istakao je šef stručnog štaba FK Sloboda.

Uzimajući u obzir sve nabrojano pred Slobodinim igračima je u nedjelju izrazito važan i težak susret. Šef stručnog štaba u ovoj utakmici neće moći računati na dva napadača, Sulejmana Krpića, zbog crvenog kartona i Anela Husića radi povrede.

– Krupa je koliko vidim kompletna. Novi igrač ove ekipe je i Nusmir Fajić koji posjeduju iskustvo i doći će im dobro za igru koju igraju na domaćem terenu. Vjerujte, čeka nas težak zadatak, ali mi moramo napokon, pokušati dati više nego što smo davali, da bismo u Krupi došli do dobrog rezultata, kaže Jagodić.

Fudbaler Slobode Haris Mehmedagić, osvrnuo se na protekle susrete sa Krupom i izrazio uvjerenje da će ekipa Slobode u nedjeljnoj utakmici doći do pozitivnog rezultata.

– Svi znamo kako smo prolazili u dosadašnjim susretima sa Krupom, tako da nam je motivacija na nivou. Treba zanemariti vrućinu i podlogu na kojoj igramo, profesionalci smo. Pametnom i displiniranom igrom, mislim da možemo doći do bodova u Krupi, smatra Mehmedagić.

Nakon odigravanja utakmice 3. kola, Sloboda i u četvrtom ide na gostovanje, kod ekipe Viteza.