Hasanović: Niko nas neće spriječiti u izgradnji TE Banovići, pa ni SDA! Banovići to zaslužuju!

Sinoć je u MZ Oskova održan predizborni skup Pokreta demokratske akcije pred velikim brojem građana općine Banovići.

Jedan od kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona Mehmed Hasanović obratio se građanima:

“Uništavanje Rudnika Banovići pokrenuli su smjenom najkvalitetnijih kadrova, potpisivanjem Ugovora sa Elektroprivredom o prodaji električne energije po cijeni daleko manjoj od proizvodne, prvi puta od strane tadašnjeg direktora Fadila Kuduomvića i poslije još goreg ugovora koji je i danas na snazi. Koji podrazumijeva prodajnu cijenu uglja najmanje 27 KM manjom od proizvodne i tako čini gubitke od 27 KM po toni ili na milion tona uglja prema TE gubitak je okvirno cca 27 miliona. Aneksima i davanjem prava ljudima koji to niti znaju raditi, niti zaslužuju, te nagradama i odlukama za ljude koji su česti gosti na disciplinskim postupcima za krađe i radnicima koji nemaju nikakva zaduženja i često ni ne dolaze na posao. Ovakvim greškama u Rudniku Banovići načinjena je ogromna šteta i to je samo jedan vrh ledenog brijega koji ubrzano gasi RMU Banovići, ali i općinu, tako da zaustavlja sve započete razvojne projekte. Uz sve opstrukcije vlade FBiH, mi smo projekat TE Blok 1 Banovići doveli do kraja, ali u Sarajevu i Živinicama odlučeno je, da po bilo koju cijenu to mora biti zaustavljeno i ugašeno. Sigurno kao dio vlasti, što nije upitno mi ćemo stabilizirati Rudnik Banovići, završiti najbolji projekat TE u regionu Blok 1 Banovići, zaustavljen od loših politika i stabilizirati energetski sektor. Niko nas neće spriječiti u izgradnji TE Banovići, pa ni SDA! Banovići to zaslužuju! Mi znamo, želimo, smijemo i moramo napraviti pozitivne promjene, jer nas definira i mora nas definirati RAD, ODGOVORNOST, EKONOMIJA I SIGURNOST”.

Na večerašnjem predizbornom skupu obratila se predsjednica Pokreta demokratske akcije, Elzina Pirić sa jasnom porukom građanima općine Banovići:

“Na Centralnom predizbornom skupu 2014. godine gospodin Bakir Izetbegović je pred oko 20.000 prisutnih građana obećao da će Banovići dobiti najsavremeniju Termoelektranu i da osjeća veliki dug prema Banovićima. Isto to ponovio je i 2015. godine, gdje je obećao milijardu dolara investicije u Banoviće. Međutim već pomenuti gospodin, sve je uradio kako bi zaustavio ovaj životno vrijedan projekat za Banoviće, Tuzlanski kanton, ali i za cijelu Bosnu i Hercegovinu”.

Midhat Husić, kandidat za Skupštinu Tuzlanskog kantona na večerašnjem predizbornom skupu poručio je:

“Direktor Rudnika bacio je perje i sada ga skuplja, na mala vrata najavio je stečaj u Rudniku. Pokret demokratske akcije, banovićani i rudari im to neće dozvoliti, zato što 2. oktobra oni odlaze iz rudnika, kantona, Federacije i cijele države, a moraju nam odgovoriti na mnoga pitanja. Zašto je otkrivka između 60% i 70%? Sistemski, svojim neznanjem, pokušavaju uvući Rudnik u stečaj. Smijenili su najsposobnije kadrove, a oni ni ne znaju ili izvršavaju naređenja iz Sarajeva ili iz OO SDA Banovići ili čak iz Elektroprivrede. Neće rudari i građani Banovićia dozvoliti gašenje preduzeća, koje hrani 15.000 ljudi. To im Pokret demokratske akcije poručuje! Neka demantuju. Kažu ko je dao za pravo da mi pričamo? Mi smo pričali istinu! Mi smo pričali istinu, onu koju je direktor iznio na proizvodnom sastanku. Niko iz Pokreta demokratske akcije se ne boji istine i oni to moraju! Mi smo čestiti, pošteni, ljudi koji rade, mi smo to dokazali u prošlosti. Oni se pokušavaju vaditi, počeli su pričati o jami i transportnom sistemu. Mi tražimo te odgovore. Koliko Rudnik ima kredita? Ko je zadužio Rudnik? Jesu li ta dugovanja preko osamdeset miliona? Koliko dugovanja imaju prema dobavljačima? Je li to preko dvadeset miliona? Trebaju dati odgovor na pitanja. Kako se zapalila jama? Zašto su optužili nevinog čovjeka? Trebaju dati odgovre. Kolika je šteta napravljena? Koliko je opreme uništeno? Neka angažuju vještake, neka istraže i neka nam daju odgovore na ta pitanja. Imamo još puno pitanja, vezano za rudnik, našu opštinu, te za iznošenje neistina i laži koji se na skupvima Stranke demokratske akcije iznose. Mi smo tu ponosno, uzdignute glave. Neka znaju da dolazi velika koalicija, da dolazi Pokret demokratske akcije”.

Kandidatkinja Belma Brigić Softić, na listi za Skupštinu Tuzlanskog kantona poručila je:

“Zalagat ćemo se za poboljšanje nivoa socijalne sigurnost svih građana, realizaciju programa zapošljavanja i podršku razvoja poduzetništva kod mladih, pronalaženju načina ekonomske stabilnosti mladih, te stambeno zbrinjavanje mladih bračnih parova. Mi ćemo poboljšati kvalitet obrazovanja, obezbijediti jaču povezanost nauke i privrede u cilju postizanja razvojnih ciljeva, podsticaje privatnim preduzećima i poduzetnicima za stvaranje novih radnih mjesta, podrška opstanku i razvoju sporta i sportskih klubova, poboljšanje zdravstvene zaštite, sistemski rješavati i uskladiti naknade porodiljama, dječiji dohodak”.

Predizborna kampanja Pokreta demokratske akcije uz podršku svojih članova i simpatizera nastavit će se 15. septembra u mjesnoj zajednici Tulovići sa početkom od 18:00 sati.