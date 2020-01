HDZ BiH Tuzla: Poziv gradskim vlastima da kao znak podrške pomognu sanaciji štete na groblju Veresika

Nakon infromacije o skrnavljenju katoličkog groblja u naselju Tetima, oglasio se i Gradski odbor HDZ-a BiH čije saopćenje prenosimo u cjelosti.

“Gradski odbor HDZ BiH Tuzla najoštrije osuđuje vandalski čin kojim je oskrnavljeno katoličko groblje Veresika u naselju Tetima. Na ovaj primitivan i normalnom ljudskom umu neshvatljiv čin može se odlučiti samo onaj koji ima ili teška psihička oboljenja ili želi na ovakav način sijati strah kod lokalnog stanovništva. Stanovnici Tetime, Kosaca i okolnih naselja se ne boje nikoga i to su puno puta dokazali i neće ih bolesni umovi obeshrabriti da budu na svojim stoljetnim ognjištima. Predsjednik Gradskog odbora HDZ BiH Nikica Vidović istakao je kako očekuje da policijska tijela i nadležni organi ovaj put pronađu počinitelja jer se ovako nešto već ranije događalo. “Očekujemo da policija pronađe počinitelje i da to javno objavi kako bi se ublažio vrlo negativan i mučan osjećaj kojeg stanovništvo ima jer su povrijeđeni grobovi njihovih najmilijih , a i poslana je vrlo ružna poruka netrpeljivosti. Tetima i njezini stanovnici dali su puno toga našoj zajednici i zato zaslužuju poseban odnos. Ako je netko imao namjeru da zastraši lokalno stanovnisto onda im poručujem da to nisu uspjeli” istakao je Vidovic.

GO HDZ BiH Tuzla poziva gradske vlasti da odmah iz proračuna odvoje novčana sredstva kako bi bila sanirana nastala materijalna šteta na spomenicima kao znak potpore i ohrabrenja.”