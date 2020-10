HDZ Tuzla: Bez odlaganja pristupiti nastavku sanacije prometnice od naselja Gornja Grabovica do Bećarevca

Gradski odbor HDZ BiH Tuzla poziva gradsku vlast da bez odlaganja pristupi nastavku sanacije prometnice od naselja Gornja Grabovica do Bećarevca. Naime, mještani naselja Gornja i Srednja Grabovica nezadovoljni su činjenicom da se nakon petnaest godina vrlo loše putne komunikacije uradila sanacija od svega 700 metara. Svatko od stanovnika Tuzle koji su prolazili ovom dionicom mogao se uvjeriti u kakvom katastrofalnom stanju se nalazi prometnica, a posebice je takvo stanje frustrirajuće za mještane koji svakodnevno putuju. Grabovica i njezini mještani zaslužili su puno više od trenutačnog stanja.

Napominjemo da mnogi problemi nisu sanirani ni nakon klizišta iz 2014. godine. Na području ove Mjesne zajednice nalazi se vjerojatno i jedini drveni most u cijelom gradu preko kojeg se odvija promet i to na glavnoj prometnici. To je jedinstven slučaj i samo je pitanje trenutka kada će doći do urušavanja i prekida prometa. Veći dio mjesne zajednice je bez gradskog vodovoda.

Potrebe stanovništva su i za ambulantom, posebice za starije osobe kako bi im bio olakšan pristup zdravstvenoj zaštiti i njezi. I niz je drugih potreba za kvalitetniji život. Zbog svega toga pozivamo gradske vlasti i nadležnu Službu za komunalne poslove i izgradnju da odmah pristupi nastavku sanacije prometnice kako bi ublažili nezadovoljstvo i barem jedan segment kvalitete života učinili podnošljivijim.