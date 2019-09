Hiljadu volontera uzima učešće u akciji čišćenja Tuzle!

U utorak, 17.09.2019. godine u Kongresnoj sali Hotela Tuzla, održana je press-konferencija povodom najave osme terenske volonterske akcije čišćenja ilegalnih deponija otpada „Let's Do It – očistimo zemlju za 1 dan“, koja će širom Grada Tuzla biti održana 20. septembra. Riječ je o najvećoj volonterskoj akciji u historiji naše zemlje posvećenoj prvenstveno čišćenju ilegalnih deponija otpada u jednom danu, ali i čišćenju zelenih površina i drugih prirodnih vrijednosti.

Projekat „Let's Do It Tuzla“ i terenske akcije koje se provode pod njegovim okriljem, sastavni su dio pokreta „Let's Do It Bosna i Hercegovina“, odnosno „World Cleanup Day“, u kojem je u dosadašnjim ekološkim akcijama učešće uzelo preko 35 miliona volontera iz preko 168 zemalja svijeta. Tako su se Tuzla i ostali gradovi u BiH pridružili najvećem ekološkom volonterskom pokretu u svijetu, ujedinjenom u jednoj misiji – čišća i ljepša okolina za sve nas!

Osma terenska akcija čišćenja ilegalnih deponija otpada biti će provedena na nekoliko lokacija u užem gradskom jezgru, ali i na području okolnih mjesnih zajednica. Riječ je o lokalitetu poznatnog izletišta „Ilinčica“, parka „Slana Banja“, vidikovca „Kicelj“, mosta u blizini bivše Livnice, parka kod BKC-a, kao i lokaliteta u mjesnim zajednicama Pasci, Mramor, Simin Han, Kiseljak, Lipnica, Breške, Slavinovići, Solina i Dobrnja.Za sve volontere, učesnike terenskih aktivnosti, osigurane su vreće, rukavice i osvježenje.

„Ovaj projekat ne samo da daje priliku građanima Grada Tuzla da kroz direktnu participaciju u terenskoj akciji daju doprinos očuvanju naše zajednice, nego i mogućnost da učestvuju i u organizacionim aktivnostima projekta, putem prijave ilegalne deponije otpada. Upravo na takav način, ovogodišnja terenska akcija će biti proširena na lokalitete širom Grada Tuzla i na tome smo neizmjerno zahvalni svim ekološki osviještenim pojedincima, povjerenicima mjesnih zajednica, učenicima osnovnih i srednjih škola i aktivistima nevladinih organizacija. Organizacioni odbor projekta „Let's Do It Tuzla“ mjesecima aktivno radi na pripremama najveće volonterske akcije u našem gradu, koja će i ove godine biti dio najvećeg volonterskog pokreta u historiji čovječanstva. Izuzetno smo ponosni na sve naše dosadašnje aktivnosti realizovane u prethodnih sedam godina te ćemo svakako i osmi put za redom pokazati da je Tuzla ujedinjena u akciji.“, izjavio je Adnan Imamović, izvršni koordinator projekta „Let's Do It Tuzla“.

U proteklom periodu, Organizacioni odbor projekta „Let's Do It Tuzla“ pozvao je sve građane da prijave ilegalnu deponiju otpada, odnosno područje zagađeno ilegalno deponovanim otpadom, koje predstavlja potencijalnu lokaciju koja bi bila uvršena u ovogodišnji plan čišćenja.

„Kao i prethodne godine, ovogodišnjom terenskom akcijom čišćenja ilegalnih deponija otpada obuhvatiti ćemo šire područje Grada Tuzla, uključujući i veliki broj rubnih mjesnih zajednica. Na taj način nastojimo uključiti što veći broj volontera i lokacija, kako bi se broj ilegalnih deponija u našem gradu sveo na minimum. Bitno je napomenuti da su angažovane sve relevanatne nadležne službe s ciljem osiguranja bezbjednosti naših volontera prilikom čišćenja ilegalnih deponija otpada i zelenih površina. U ovom trenutku već možemo potvrditi da će u akciji učešće uzeti preko hiljadu volontera svih starosnih skupina, koji se nalaze na našim evidencijama, a očekujemo da će taj broj rasti do dana akcije.“, izjavila je Selma Omerović, terenski koordinator projekta „Let's Do It Tuzla“.

Zahvaljujući podršci kompanije “Eko život”, ovlaštenog operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom i zlatnog sponzora projekta, u okviru ove akcije omogućeno je odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada, koji će biti upućen u proces reciklaže te time dobiti novu vrijednost.

„Kao operater sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom već šestu godinu zaredom, ponosno smo zlatni sponzor projekta ‘Let's Do It Bosna i Hercegovina’. Naš primarni cilj ogleda se u tome da se što više ambalaže i ambalažnog otpada propisno i na odgovarajući način zbrine. Nastojimo podržati ovako dobre i uspješne projekte te smo zadovoljni što možemo i mi, svojim ličnim učešćem, ali i kao operater sistema, doprinijeti čišćem i zdravijem okolišu. Željela bih svakako naglasiti da će otpad, koji taj dan bude prikupljen, biti propisno zbrinut.“, izjavila je Azra Zahirović, predstavnica kompanije „Eko život“ d.o.o. Tuzla.

Svoju društvenu odgovornost i brigu za zaštitu životne sredine i okoliša iskazala je i NLB Banka d.d. Sarajevo, višegodišnji sponzor aktivnosti projekta „Let's Do It Tuzla“.

„NLB Banka d.d., Sarajevo djeluje odgovorno prema svojim klijentima, zaposlenicima, društvu i okolišu. U skladu sa misijom i ciljevima, poduzima različite aktivnosti usmjerene na očuvanje našeg okoliša. Sretni smo da smo i ove godine kao sponzori podržali aktivnosti projekta ‘Let's Do It Tuzla’. NLB Banka će i u budućnosti nastaviti podržavati ovakve projekte u svrhu zaštite okoliša.“, izjavila je Senada Jahić, direktorica Podružnice Tuzla, NLB Banka d.d. Sarajevo.

Važnost relizacije ovog projekta prepoznala je i Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, dajući na taj način svoj doprinos očuvanju prirode i podizanju ekološke svijesti kod svih struktura stanovništva.

„Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini pruža podršku lokalnim institucijama i građanskim inicijativama u provedbi aktivnosti usmjerenih na unapređenje zaštite okoliša. Aktivisti okupljeni oko pokreta ‘Let's Do It’ kontinuirano iskazuju visok stepen društvene odgovornosti i svojim volonterskim angažmanom daju najbolji primjer kako svi možemo dati doprinos u izgradnji boljeg i ugodnijeg okruženja. Misija OSCE-a u BiH poziva sve relevantne aktere da ulože dodatne napore u području zaštite okoliša, jer čist okoliš znači bolji kvalitet života građana.“, izjavila je Dragica Karadžin, službenica Odjela za demokratski razvoj Misije OSCE-a u BiH.

Centralno okupljanje svih volontera u Gradu Tuzla biće na platou kod Kina „Centar“, tuzlacima poznatije kao plato kod „Ismeta i Meše“ od 9h, nakon čega će biti upućeni prema gore pomenutim lokacijama, dok će akcija u mjesnim zajednicama početi prema rasporedu koji će u narednim danima biti objavljen na Facebook Fan stranici „Let's Do It Tuzla“. Organizatori naglašavaju da svi volonteri u ovoj terenskoj akciji učestvuju na sopstvenu odgovornost, zbog čega se preporučuje striktno praćenje instrukcija koje će dobiti od ovlaštenih lica na terenu.

Pojedinačne registracije moguće su sve do samog dana akcije, odnosno centralnog okupljanja volontera, putem web stranice www.letsdoit.ba/registracija, dok su grupne prijave otvorene do 18.09.2019. godine putem e-maila tuzla@letsdoit.ba.