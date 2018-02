Hitno riješiti pitanje Izbornog zakona, ali bez novih oblika diskriminacije

Međunarodna zajednica pažljivo posmatra situaciju u vezi sa Izbornim zakonom i prilično je zabrinuta, posebno zbog opasnosti za implementaciju rezultata općih izbora koji trebaju biti održani u oktobru ove godine.

– Želimo da se izbjegne kriza i zbog toga ne samo da apelujemo na lidere za usvajanje neophodnih izbornih reformi, nego se uključujemo u razgovore s političkim strankama radi postizanja konsenzusa, odnosno rješenja sa širokom političkom podrškom – kazali su za Fenu u ekskluzivnom razgovoru o problemu Izbornog zakona međunarodni zvaničnici pod uvjetom da ostanu anonimni.

Oni ne vide da je išta “neizbježno” u pitanju Izbornog zakona. Smatraju da su političari odgovorni i sposobni da pronađu rješenje. Potrebna je odgovornost i razumijevanje domaćih političara da bi se došlo do rješenja. Ima vremena za rješenje, ali političari trebaju da rade sa osjećajem da je to hitno, da traže zajedničko tle i postignu konsenzus.

– Svako rješenje koje se postigne mora imati široku podršku, a ima dosta vremena do maja kada će Centralna izborna komisija raspisati izbore – kažu međunarodni zvaničnici.

Zato žele vidjeti brzo djelovanje, a naglašavaju da je ključni element kompromis.

– Nijedna strana neće doći do savršenog rješenja, do rješenja “koje sanja”, ali to jeste priroda politike – rekao je jedan od zvaničnika, dodajući da sve stranke trebaju da rade u tom duhu kako bi se došlo do rješenja koje će omogućiti implementaciju izbornih rezultata.

Predstavnici međunarodne zajednice su pratili kako je nekoliko stranaka podnijelo svoje prijedloge izmjena Izbornog zakona, ali kažu kako se niti u jednom slučaju nije tražilo zajedničko tlo. Zato navode da trebamo vidjeti političke stranke kako rade zajedno da bi se rezultati izbora mogli provesti.

Također upozoravaju da na umu moramo imati i građane BiH, jer zaslužuju da imaju izbore koji će biti održani, čiji će rezultati biti provedeni i da vjeruju u te rezultate.

Međunarodni predstavnici su u proteklom periodu imali više sastanaka sa političkim strankama o reformi Izbornog zakona. Sugovornici Fene kažu da su kod stranaka uočili da shvataju hitnost problema i da imaju želju da se rješenje pronađe, ali da ne postoji povjerenje među strankama. Sve se stranke, također, boje da će biti napadane ako daju inicijativu za kompromos i to onda usporava proces i otežava pronalazak rješenja.

– Stranke i dalje traže pomoć i međunarodna zajednica smatra da im treba omogućiti razgovore, a ne nametati rješenja. Međunarodna zajednica smatra da treba dati podršku, ali da stranke same trebaju raditi na tome – poručuju Fenini sagovornici.

U proteklom periodu uočeno je i lobiranje stranačkih predstavnika u Briselu, Washingtonu i drugdje u vezi sa izmjenama Izbornog zakona. Međunarodni zvaničnici naglašavaju da se ovo pitanje neće riješiti u Briselu, Washingtonu ili negdje drugde.

– Rješenje se mora pronaći ovdje – izričiti su.

Također naglašavaju da se prilikom svih tih susreta apeliralo na političare da se vrate u zemlju i traže rješenje, jer je to jedini način da se dođe do nečega održivog, što ima široku podršku i što je u interesu građana ove zemlje.

U ovom procesu svoju ulogu mogu imati civilno društvo i akademska zajednica. Stranke bi pozdravile korisne ideje jer nije lako pronaći zajedničko tlo. Cilj, međutim, nije da se nešto radi izvan parlamenta, nego da stranke dođu do konsenzusa koji bi zatim bio usvojen u parlamentarnoj proceduri.

– Vjerujemo da se kompromisno rješenje može pronaći ne samo da se održe izbori i provedu rezultati, nego i da zemlja dalje napreduje ka ispunjavanju evropskih standarda – kažu međunarodni zvaničnici.

Jedan od prioriteta, naglašavaju, jeste da u novom zakonodavstvu ne bude novih oblika diskriminacije.

– Prije svega, nijedna od ovih stvari nije nova. Stranke imaju mnogo ideja za rješenje problema. Nama je jako važno da se poštuje odluka Ustavnog suda u “predmetu Ljubić”. Odluke Ustavnog suda se moraju ozbiljno shvatiti, ali se stranke moraju pozabaviti i time da se izbori održe u slobodnim i pravičnim uvjetima – rekli su.

Pritom kažu da postoji mnogo primjera na koje se možemo pozvati. Na primjer, gornji dom parlamenta ima 17 evropskih država, ali problem nije pomanjkanje opcija, nego nedostatak političke volje.

Upitani šta je sa presudama Evropskog suda za ljudska prava u predmetima “Sejdić i Finci” i “Pilav”, predstavnici međunarodne zajednice kažu da je iz Strasbopurga prošle sedmice upućena jasna poruka da se riješe predmeti koji se dugo odgađaju.

– To su ozbiljna pitanja koja su trebala davno biti riješena. Međutim, postoji rizik da uđemo u izbore a da se rezultati ne mogu implementirati. To je hitan rizik. Očekujemo da se stranke fokusiraju na taj neposredan rizik. Voljeli bi da vidimo da se počne rješevati problem Mostara ili Kluba Srba u Parlamentu Federacije, ali najhitnije je pitanje Doma naroda Parlamenta Federacije – poručuju.

Ipak, upozoravaju da nas rješenje ne smije odvesti od evropskih standarda, odnosno do novih oblika diskriminacije, niti po osnovu etničke pripadnosti, mjestu prebivališta…

Upitani da li vjeruju da će posao biti završen do maja, kažu da je to pitanje političke volje i da još ima dovoljno vremena.

– Javno i privatno smo čuli mnogo izgovora: da nema vremena, da druge stranke nisu voljne… To su samo izgovori. Vremena ima. Stranke to mogu riješiti i dati u parlamentarnu proceduru. Bitno je da rješenje ima široku podršku i da bude u cjelosti razmotreno i prihvaćeno u parlamentu. Mislimo da je to apsolutno moguće i da vremena ima dovoljno. Stranke imaju obavezu prema građanima da pronađu rješenje – smatraju međunarodni zvaničnici.

Na kraju razgovora međunarodni zvaničnici naglašavaju značaj rješenja pitanja izbornog zakona radi ubrzanja puta zemlje ka EU i NATO-u.

– Ako je moguće da se pronađe rješenje u domaćim okvirima bio bi to odličan signal da je zemlja spremna da krene naprijed na putu ka Evropskoj uniji i NATO-u. Ovo je prilika koju treba iskoristiti – poručili su međunarodni zvaničnici u razgovoru za Fenu.