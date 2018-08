Hoće li agonija demobilisanih boraca uskoro biti završena?

Komisija za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta FBiH će, zajedno s predstavnicima Vlade FBiH i federalnog Parlamenta, sutra održati sjednicu u Mostaru, a očekuje se da će to biti prilika za prezentovanje konačnog teksta zakona o pravima demobilisanih boraca, potvrdio je to za našu televiziju Jasenko Tufekčić, predsjednik Komisije za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona. Podsjećamo, on je nakon prošlosedmične sjednice održane u Mostaru kazao da su dali prolaz osnovnom tekstu zakona koji je predložila Vlada FBiH, a koji je usvojen u oba doma Federalnog parlamenta.