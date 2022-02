Hoće li poskupiti cijene taxi usluga u Tuzli?

Iako su cijene taxi prevoza u Tuzli iste već nekoliko godina, o poskupljenju su prinuđeni razmišljati i taxi prevoznici, jer cijene goriva konstantno rastu, skuplji je i plin, gume, ali i troškovi održavanja vozila.

„Pošto nafta stvarno ide, katastrofalno brzo raste cijena nafte. Nije samo stvar cijena nafte, održavanja i servisi su poskupili, ulja, maziva. Sva prateća oprema za taxi vozila, uplate su poskupile i najvjerovatnije da će morati poskupiti i taxi usluga“, rekao je samostalni taxi prevoznik Enedin Beganović



Svjesni finansijskog opterećenja građana, taxi previoznici još nisu utvrdili da li će povećati cijene svojih usluga ili će koristiti neka druga alternativna rješenja poput smanjene kilometraže po istoj cijeni. Trenutno, cijene u graskoj zoni kreću se u rasponu od dvije do četiri KM. Ukoliko do poskupljenja i dođe, ono će, tvrde taksisti biti minimalno.

„Trenutno u gradu imate tzv. pravolinisjki prevoz kako mi to kažemo i to je 2KM, a 3KM skretanje, ulazak u pojedina naselja, Klinički centar itd. Naše su vožnje 4 KM po pozivu, gradska vožnja do 4 kilometra. Da li će to otići na jednu marku više kada su upitanju cijene poziva ili će se smanjiti kilometraža na gradsku zonu su neke opcije koje smo razrađivali ali još ništa nije definitivno“, rekao je Neim Husić, predsjednik udruženja Tuzla taxi



Povećanja cijena svih životnih potreba i usluga pogađaju građane svakodnevno, pa tako i taxi prevoznike, a eventualno i po svemu sudeći neminovno poskupljenje taksi usluga jedna je od lančanih reakcija divljanja cijena. Upravo zbog toga pokušava se naći model koji će najmanje oštetiti građane, korisnike taxi usluga. I u ovom slučaju, rekacija onih koji bi mogli pomoći, izostala je, tvrdi Husić.

„Mi smo uputili jedan dopis prije par mjeseci Federalnom ministarstvu saobraćaja i Vladi Federacije da nas registrovane prevoznike pokušaju osloboditi bar dijela akciza na gorivo, jer oni uzimaju oko 50% svakog litra na gorivo, međutim nismo nikad ni odgovor dobili“.

Ovo je do sada jedna od kompleksnijih situacija gdje sa rastom cijena naftnih derivata, znatno rastu i sve ostale usluge. Za razliku od vremena kada je sa rastom goriva, porast ostalih proizvoda i usluga bio neprimjetan, sada je to izgovor i za ona poskupljenja na koja cijene goriva i nemaju direktan uticaj. Kada su u pitanju taxi prevoznici, donekle umiruje činjenica da je taxi u Tuzli, čak i ukoliko dođe do poskupljenja i dalje jedan od najjeftinijih u bh. gradovima, a kako navode taksisti biraju između poskupljenja i opstanka.