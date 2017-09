Hoćemo li od oktobra gledati još uzbudljiviju košarku, FIBA promjenila brojna pravila

Na sastanku u julu 2017. godine, FIBA Središnji odbor odobrio je nekoliko promjena pravila, koje se primjenjuju od 1. oktobra 2017.

Promjene je, tako, doživjela definicija koraka, nesportske greške, kazne za pogreške, dužnosti trenera, ekipe, dozvoljene opreme, momenta šuta i brojne druge.

Tako npr. maksimalan broj pratećih članova ekipe koji smiju sjediti na klupi, te imaju posebne odgovornosti povećan je na 7. Stoga u prostoru klupe tima može biti najviše 16 dostupnih mjesta. Najveći ukupni broj članova ekipe je 21 (12 igrača, 2 trenera i 7 pratećih članova delegacije).

Također, novim pravilima nesportska pogreška se definira kao nedozvoljeni dodir igrača sa protivnikom koja je, prema mišljenju suca prekomjerni, snažni dodir koji je igrač napravio u pokušaju da dođe do lopte ili protivnika. Dodir obrambenog igrača bez opravdanog pokušaja da izravno dođe do lopte, u duhu i namjeri pravila koji je uzrokovao nepotreban dodir kako bi zaustavio brzi kontranapad ili napredovanje napadačke ekipe u tranziciji. To vrijedi sve dok napadač ne započne momenat šuta.

Sažetak promjena koje se primjenjuju od 1. oktobra 2017. možete pogledati OVDJE:

Izvor: RTV Slon/bhbasket