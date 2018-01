Hrizostom: Međunacionalni odnosi u BiH nisu loši koliko su loši međupolitički

Narode u prošlost, krvavu i tragičnu, vraćaju oni koji tu istu prošlost koriste za svoje svrhe i ciljeve – izjavio je u razgovoru za Fenu mitropolit dabrobosanski Hrizostom.

Razgovarala: Jelena Marković

On smatra da se narodi u Bosni i Hercegovini tog teškog balasta prošlosti mogu osloboditi samo istinom o svemu što se dogodilo, a onda i pomirenjem, kroz praštanje jednih drugima.

Međutim, mitropolit je mišljenja da krivicu za zloupotrebu prošlosti ne snose samo političari u BiH, već i mediji.

– Obratite pažnju na programe svih medija i odmah ćete zaključiti kako i na koji način se ta tragična istorija zloupotrebljava u nacionalističke i političke svrhe – istakao je.

Naglašava da su srpski pravoslavni narod i Srpska pravoslavna crkva u dva navrata u 20. vijeku praštali svima koji su im prouzrokovali najveće tragedije i počinili zločine genocida tokom Prvog i Drugog svjetskog rata.

Stoga, kaže, samo nas istina može osloboditi, a sve drugo što nema veze sa istinom o ratu u BiH nikome ne može biti od pomoći.

– Čujmo prvo i prihvatimo istinu jednih i drugih, sporazumimo se i pomirimo se uime svih nevinih žrtava. Oni nas za to mole i to od nas očekuju – poručio je mitropolit Hrizostom.

U razgovoru za Fenu govorio je i o tome u kojoj su mjeri pravoslavni Srbi u BiH posvećeni vjeri i Bogu.

– Bogu hvala, istinski su okrenuti ka vjeri, odnosno Bogu svome. Teško je nečim izmjeriti koliko je neki narod ili koliko su pripadnici pojedinih vjerskih zajednica okrenuti ka vjeri i Bogu. Podrazumijeva se da je svaki onaj koji je kršten i koji se zove pravoslavni Srbin i vjernik – kazao je, napominjući da je ipak to koliko neko i na koji način upražnjava svoju vjeru sasvim drugo pitanje i nečija lična stvar.

Također, dodao je, postoje Srbi koji možda i nisu vjernici, zatim oni koji su agnostici, sajentolozi ili pripadnici nekih drugih vjera i kultova, što je uobičajeno i kod drugih naroda i religija. S tim u vezi, napomenuo je da je muftija beogradski zapravo Srbin koji je 60-tih, odnosno 70-tih godina, primio islam negdje u Indiji.

– I evo ga sada, muftija u Beogradu. Dakle, u srpskom cvjetnom polju mnogo je različitih i raznorodnih cvjetova. Nažalost, ima i onih koji nikada ne procvjetaju – rekao je mitropolit.

Budući da je prije nego što je ustoličen za mitropolita dabrobosanskog bio episkop u eparhijama Bihaćko-petrovačkoj i Zvorničko-tuzlanskoj, naglasio je da je dobro upoznat sa situacijom “na terenu”.

Stoga, kaže, možda niko bolje od njega i ne poznaje položaj pravoslavnih Srba u Federaciji BiH (FBiH), koji je ocijenio apsolutno nezadovoljavajućim.

– Potpuna diskriminacija i segregacija, u svakom pogledu. Ono što ostavlja poseban utisak je neprincipijelnost političara u FBiH koji na sva usta kukaju na situaciju u Republici Srpskoj, a ćute na sve ono što se čini na štetu srpskog naroda u samoj FBiH – istakao je, dodajući da se Srbi u FBiH, obespravljeni i povrijeđeni po svakoj osnovi, pitaju u kakvoj državi žive i kakvi su to mediji koji prenose sve te izjave političara.

Mitropolit dabrobosanski se osvrnuo i na pitanje povrata imovine Srpske pravoslavne crkve u Sarajevu koje još uvijek nije riješeno. Napomenuo je da se Srpska pravoslavna crkva tokom posljednjih pet-šest godina, uslijed bolesti mitropolita Nikolaja i administriranja mitropolijom, nije toliko aktivno bavila ovim problemom.

– Međutim, već pripremamo plan da tokom ove godine ponovo pokrenemo to pitanje. To je jako kompleksno pitanje i mora se naći modus na koji će se to uraditi – naglasio je.

Za razloge zbog kojih još nije vraćena imovina Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Sarajevu kazao je da su isključivo “političko-nacionalističke prirode” te da se radi o diskriminaciji i segregaciji na osnovu vjerske i nacionalne pripadnosti, a što je, upozorava, kažnjivo po zakonima Evropske unije.

Stoga će, kaže, u krajnjem slučaju biti primorani da tužbom pribjegnu Evropskom sudu za sprječavanje diskriminacije i segregacije.

– Mislili smo da je to nestalo sa promjenama u Rodeziji i Južnoafričkoj Republici, a gle, mi usred Evrope u 21. vijeku doživljavamo takav oblik diskriminacije da nas nema ni na marginama društvene realnosti. Ne tražimo privilegije, naprotiv, očekujemo ravnopravan odnos sa drugim crkvama i vjerskim zajednicama i poštivanje ljudskih, nacionalnih, vjerskih i istorijskih prava – istakao je mitropolit.

Komentirajući međunacionalne odnose u BiH, kazao je da i nisu toliko loši koliko su loši međupolitički odnosi, koje je ocijenio “velikom nulom”, ističući da su međunacionalni odnosi uvijek bili uslovljeni političkim odnosima.

Napomenuo je da, iako nije političar, politiku prati od polovine 60-ih godina i da je dobro upoznat sa političkim prilikama na ovim prostorima.

– Bili smo svjedokom Hrvatskog masovnog pokreta, odnosno Hrvatskog proljeća, “sječe glava” u Karađorđevu, revolucija i kontrarevolucija i znamo kako su političke devijacije direktno kvarile međunacionalne odnose – rekao je mitropolit dabrobosanski, zaključivši da političar kada vidi “da mu ne valja politika i da je promašio”, okreće se svojoj naciji i traži njenu pomoć i zaštitu.

Podsjetio i na to da je sadašnjem pročelniku Savjetodavnog vijeća Hrvatske demokratske zajednice Vladimiru Šeksu, koji je bio politički proganjan od komunističkog režima, pružio podršku i zaštitu, iako nije ni znao koje je nacionalnosti.

– Na kraju krajeva, pogrešne politike su ono što je uništilo bratstvo i jedinstvo – mišljenja je mitropolit dabrobosanski.

Apelovao je na narode u BiH – Srbe, Hrvate i Bošnjake, ali i sve ostale, da se ujedine “oko dobrih politika, dobrih programa i dobra svima” jer, kako je rekao, nama je živjeti ovdje i sada i sutra, svima zajedno.

Izvor: RTV Slon/FENA/