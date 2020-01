Hrvatska danas bira predsjednika

U Hrvatskoj su jutros otvorena birališta za izbor predsjednika države, a kandidati za tu petogodišnju dužnost su sadašnja predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović (HDZ) i bivši premijer Zoran Milanović (SDP).

Biračka mjesta, kojih je u Hrvatskoj 6.409, otvorena su od 7 do 19 sati do kada je zabranjena svaka izborna promocija, prenosi Hina.

Osim u Hrvatskoj, hrvatski se predsjednik bira u još 47 država, pravo glasa u nedjelju ima 3.860.000 birača, oko 5.400 više u odnosu na prvi izborni krug, 22. prosinca.

U tom krugu za dužnost predsjednika takmičilo se 11 kandidata, no kako niti jedan nije dobio dovoljno glasova da bi bio izabran, u drugi je krug ušlo dvoje sa najviše glasova, Milanović i Grabar-Kitarović. Jedno od njih ove će nedjelje biti izabrano za predsjednika, onaj ko dobije najveći broj glasova birača koji su glasovali.

Prvi krug sedmih izbora za predsjednika države imao je relativno visoku izlaznost, 51,2 posto, glasalo je 1,9 miliona birača, oko 100 hiljada više u odnosu na 1. krug izbora prije pet godina.

Prvi izborni rezultati bit će poznati već u 20 sati, DIP će ih objaviti na svojoj mrežnoj stranici i potom osvježavati svakih pet minuta. Podatke o odazivu, Povjerenstvo će objaviti u podne i u 17 sati.

S obzirom da se hrvatski predsjednik bira u 47 država širom svijeta, zbog vremenske razlike, u nekima su izbori počeli već u subotu navečer i završit će do nedjelje u podne, odnosno do 13 sati po hrvatskom vremenu i to u Australiji, Kini, Japanu i Indoneziji.

Drugi krug izbora pratit će više od 24 hiljade promatrača.