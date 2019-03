I dalje neizvjesno formiranje vlasti u Tuzlanskom kantonu

Formiranje vlasti u Tuzlanskom kantonu i dalje je neizvjesno s obzirom da predsjednici političkih stranaka još nisu usaglasili dogovore, rečeno je danas u Pokretu demokratske akcije Tuzlanskog kantona koji proslavlja prvu godišnjicu postojanja.

Predsjednik PDA Senad Alić smatra da prijedlog SDP-a čiji je kantonalni predsjednik Enver Bijedić prije nekoliko dana ponudio formiranje manjinske Vlade zajedno s Našom strankom i Strankom za BiH, neće uspjeti.

– Oni imaju za taj prijedlog 17 ruku, međutim i kada neka stranka ima podršku od 19 ili dvadeset poslanika nije sigurno da će takva Vlada svoj mandat izdržati s takvom većinom, a kamo li sa 17 ili 15 poslanika. I zato se to sigurno neće desiti u Tuzlanskom kantonu. Uostalom SDP je to samo medijski istakao, ali nikakav prijedlog nam nisu predali niti znamo ko bi bio mandatar. Kada dobijemo zvaničan sastav te manjinske Vlade, tada ćemo i zauzeti stav. Kantonalni odbori još nisu počeli pregovore. Čekamo da se usaglase stavovi na nivou centrala u BiH kako bi se to spustilo na kantone. Između nas je do sada samo bilo razgovora, ali ne i pregovora – rekao je Alić te dodao da PDA u Skupštini želi sigurnu i stabilnu većinu.

– Kada se govori o državnom nivou dužan sam vam saopštiti da su Pokret demokratske akcije, Savez za bolju budućnost i A-SDA koalicioni partneri. Ne samo na državnom nivou nego i na nivou Federacije BiH i kantona gdje imaju osvojene mandate. Mi ćemo se rukovoditi time kako se ova tri koaliciona partnera dogovore – dodao je Alić.

Sinoć je održan jedan od sastanaka u Semizovcu među predsjednicima političkih stranaka SDA i PDA, ali predsjednici kantonalnih odbora još nisu informirani kakvi su dogovori postignuti.

– Imali smo i zvanične pregovore u Centrali SDA na čelu s Mirsadom Kukićem i ti se pregovori i dalje vode – dodao je predsjednik PDA TK Senad Alić i napomenuo da će jedan od glavnih zahtjeva PDA u formiranju vlasti biti izmjena zakona o raspodjeli prihoda od Uprave za indirektno oporezivanje jer kako smatraju u PDA tuzlanskom budžetu od tih prihoda nedostaje oko 25 miliona KM, traže putnu deblokadu Tuzlanskog kantona, ekonomski ravnomjeran razvoj.

Na pitanje novinara postoji li mogućnost formiranja vlasti između SDA i PDA, posebno zato što jedan dio članstva SDA ne želi saradnju s PDA Senad Alić je rekao kako u politici nema ljubavi.

– U politici se sklapaju skupštinske većine. S obzirom da je SDA osvojila 9 mandata, PDA 7 mandata mi zajedno sa Strankom za BiH i Savezom za bolju budućnost možemo imati stabilnu skupštinsku većinu ukoliko dođe do dogovora- zaključio je Alić.

(RTV Slon/Fena)