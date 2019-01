Počela raspodjela ministarstava u TK: MUP, poljoprivreda i finansije SDP-u

Odavno je već poznato da će mjesto premijera u TK dobiti SDP, kao i najmanje šest ministarstava. Ministarsva koja će zasigurno pripasti SDP-u su Ministarstvo poljoprivrede, finansija i unutrašnjih poslova. „Oko ostalih ministarstava još uvijek se dogovaramo, ali se sigurno biti izabrane kvalitetne osobe, bez obzira kojoj političkoj partiji pripadaju“, kazao je Enver Bijedić, predsjednik KO SDP-a TK. Novi premijer biti će Tuzlak, i to istaknuta i kvalitetna osoba, kazao je Bijedić, ne želeći otkriti o kome je riječ. Ostalih šest ministarstava bit će podijeljeno između SBB-a, DF-a, Naše stranke i Stranke za BiH.

Neko od tih četiri bi trebao da dobije dva ministarstva, a dva druga politička subjekta trebala bi dobiti po jedno. Upravo oko toga vodimo nastavak pregovora, kazao je Enver Bijedić, predsjednik KO SDP TK.

Kolegij Skupštine TK bit će održan sutra, kada bi trebao biti definisan datum održavanja nastavka 1. Konstituirajuće sjednice Skupštine TK. Tada će biti imenovano skupštinsko rukovodstvo, a kako kaže Bijedić, u to rukovodstvo predložit će kandidata iz DF-a za člana iz reda bošnjaka, i dva kandidata iz SDP-a za članove iz reda hrvatskog i srpskog naroda.

No, sve je izvjesnije da Mahir Mešalić DF-ovac koji se spominje kao potencijalni kandidat za predsjedavajućeg Skupštine TK iz reda bošnjačkog naroda neće dobiti potrebnu podršku poslanika iz preostale dvije stranke koje će participirati u Skupštini.

To je pitanje za SDA I PDA i sad se tu dolazi i do nekog pravilnika kluba Bošnjaka u Skupštini TK, koji do sada nije verifikovan.Oni imaju mogućnost da blokiraju taj izbor, dalje procedure ćemo vidjeti u skaldu sa zakonom i sa Ustavom kantona, tvrdi Bijedić



Ime mandatara za sastav Vlade Tuzlanskog kantona, bio on Tuzlak ili Tuzlanka, poručuje Bijedić, bit će poznato tek naredne sedmice.