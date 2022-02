Sutra se u BiH očekuje oblačno vrijeme. U Bosni sa kišom ili susnježicom u nizinama, a u višim područjima sa snijegom. U Hercegovini kiša u jutarnjim satima i dio prijepodneva. Vjetar umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 11 stepeni.