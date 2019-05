Iako je prisutna u manjem intezitetu: Epidemija morbila u FBiH još uvijek traje

Iako do epidemije vrlo lako dođe, svijest o imunizaciji u BiH još uvijek nije na zavidnom nivou. Roditelji iz mnogo razloga ne žele vakcinisati djecu, dok sa druge strane, stručnjaci to pokušavaju promijeniti, jer imunizacija utiče na kolektivni imunitet. U procesu imunizacije vrlo je važna i interpersonalna komunikacija među zdravstvenim radnicima kako bi se uticalo i na svijest roditelja koji ne žele vakcinisati djecu.

„Komunikacija o imunizaciji je vrlo važna i zapravo ona predstavlja integralni dio samo procesa imunizacije. Naročito je tu važna edukacija za zdravstvene radnike, znači one koji rade na poslovima imunizacije zato što su oni prije svega i najvažniji i pouzdani izvori informacija o imunizaciji.“ – kazao je Sanjin Musa, Zavod za javno zdravstvo FBiH.

Bez obzira na to što se, kako dr. Musa kaže, većina roditelja odlučuje za imunizaciju, niži je trend obuhvata kada je u pitanju MRP vakcina. Zbog toga je i došlo do epidemije morbila koja u Bosni i Hercegovini još uvijek traje. Od njih je u Federaciji BiH od početka januara do sredine maja prijavljeno 945 oboljelih.

„Podaci nam govore da su oboljeli najčešće djeca do pet godina starosti koji su najugroženija i kod njih se najčešće javljaju komplikacije. Dvadeset posto djece je hospitalizirano, a najčešće komplikacije su upale pluća.“ – dodaje Musa.

Dok u Kantonu Sarajevo roditelji najčešće odbijaju MRP cjepivo za svoju djecu, taj trend je, nakon pojave epidemije u Tuzlanskom kantonu opao. Kako govore podaci iz kantonalnog Zavoda za javno zdravstvo, broj oboljelih od morbila se u posljednjih nekoliko mjeseci smanjio.

„Prema našim informacijama koje smo dobili sa terena iz Domova zdravlja, one govore u prilog povećanoj potrošnji vakcina prije svega protiv morbila, rubeole i parotitisa što će u znatnoj mjeri poboljšati pokrivenost, a time zapravo nastojimo zaštiti našu djecu od ove opake bolesti.“ – kaže nam Blaško Topalović, epidemiolog u Zavodu za javno zdravstvo TK.

Osim što je važna za kolektivni imunitet, imunizacija je i ključna komponenta ljudskog prava na zdravlje, jer kako tvrde stručnjaci, vakcine su spasile milione života i iskorjenile brojne bolesti.