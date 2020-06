Iako je rok za prijavu otvoren još 45 dana: Građani napravili velike gužve ispred Službe za zapošljavanje TK

Prvi dan javljanja na evidenciju nezaposlenih u Službi za zapošljavanje TK, nakon tri mjeseca pauze za vrijeme pandemije, počeo je danas. A od danas je otvoren rok za prijavu korisnika zdravstvenog osiguranja i osoba koje ne ostvaruju prava preko Službe, to jeste onih korisnika koji se na evidenciju javljaju svakih 45 i 120 dana. Jutros su zabilježene velike gužve ispred Službe za zapošljavanje TK, pa već u 11 sati u najvećem birou za zapošljavanje u Kantonu, u Birou Tuzla nije bilo gužve, a prijavljeno je 1020 osoba za prva tri sata radnog dana.

”Svi se pridržavaju uputa epidemioloških; imaju maske drže distancu, a mi apelujemo da drže distancu kako ne bi ugrozili ni svoje ni zdravlje drugih. Moram reći, zaista je važno, rok za prijavu je otvoren 45 dana, kolege su ostavile rok od 45 dana i nije potrebno da svi dolaze u istom momentu. Ljudi se plaše da će izgubiti nešto od svojih prava, a mi smo apelirali da zadržavaju prava da neće biti niko odjavljen, imaju rok do se prijave nema potrebe da se izlažu riziku,” rekla je Amela Makul, stručna saradnica za informisanje Službe za zapošljavanje TK.

Takođe, redovna javljanja za korisnike novčane naknade, to jeste za osobe koje se Službi javljaju svakih 30 dana odvijalo se u periodu od 26. maja do danas i proteklo je bez problema. S druge strane gužve su napravljene i ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja, građani najčešće dolaze zbog apliciranja tzv. markica – premije zdravstvenog osiguranja koja je produžena do 30.06.2020. godine. Sve osobe koje budu dolazile zbog redovnog javljanja dužne su da poštuju higijensko – epidemiološke mjere zaštite Kriznog štaba Ministarstva zdravlja TK, to jeste nose zaštitnu masku, dezinfikuju ruke na ulazu u šalter salu i održavaju distancu među korisnicima.