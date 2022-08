Ima li Federacija BiH dovoljno električne energije i hoće li doći do poskupljenja struje?

U prethodnim mjesecima poremećeni su tokovi isporuke energenata širom svijeta, čemu doprinosi višemjesečna invazija Rusije na Ukrajinu. Ne nazire se kraj invazije, pa samim tim ni kraj problema sa isporukom plina iz Rusije ka drugim zemljama. Također je slična situacija sa električnom energijom, pa se mnoge zemlje koje zavisne od isporučilaca van matične zemlje, pribojavaju nestašice. Skoro niko, sada ne može sa sigurnošću tvrditi da će imati dovoljne količine energenata tokom predstojeće jeseni i zime. Zemlje čak predviđaju i mogućnost obavezne uštede, ukoliko dođe do nestašice. Postavlja se pitanje, kakva je situacija u našoj zemlji? Ono što stručnjaci navode je da je BiH zavisna o ruskom plinu, ali da nije veliki potrošač. Kada je u pitanju isporuka električne energije, bar što se tiče Federacije BiH, iz Elektroprivrede BiH potvrđuju da je snabdbijevanje stabilno i sigurno.

”Elektroprivreda je za ovaj naredni period, za zimu i prvu polovinu naredne godine osigurala i dovoljne količine uglja i politike trgovine energijom koja će omogućiti da se obezbijedi stabilno i sigurno snabdijevanje stanovništva BiH, odnosno FBiH električnom energijom i toplinskom energijom gradova Tuzla, Lukavac i Kakanj, koje se griju iz termoelektrana u Tuzli i Kaknju”, navodi za RTV Slon Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije Elektroprivrede BiH.

Termoelektrane će biti snabdjevene dovoljnom količinom uglja, jer su isporuke iz rudnika posljednjih mjeseci bolje nego ranije. Povoljni vremenski uslovi su doprinijeli oporavku rudarske proizvodnje, navodi Salkić.

”Depoi su koliko toliko oporavljeni u odnosu na neki raniji period. Mislim da sa ovim što sada imamo, možemo biti sigurni da ćemo iz ove zime izaći sigurno kada je isporuka električne energije u pitanju”, kaže izvršni direktor za kapitalne investicije Elektroprivrede BiH.

Ono čega se građani pribojavaju je da će doći do poskupljenja struje. Za sada, potvrđuje Salkić, nisu planirane više cijene od trenutnih.

”Elektroprivreda nije podnijela zahtjev za izmjenu tarifne metodologije, odnosno za izmjenu cijene za domaćinstva i to će se raditi u koordinaciji i dogovoru sa Vladom Federacije BiH koja vodi sveopću socijalnu politiku i vjerovatno će se to sagledavati u kontekstu općeg inflatornog efekta kojeg imamo prisutnog u FBiH. Tako da to pitanje ostavljamo za neki naredni period, u ovom momentu nemamo podnesen zahtjev za izmjenu tarifne metodologije odnosno poskupljenje električne energije”, riječi su Salkića.

I za privredu cijene ostaju iste, a Salkić napominje da se ugovori s privrednim subjektima potpisuju na godinu, kada se definišu cijene isporuke električne energije.