Ima li ili ne policijskih patrola ispred škola u Tuzli: Pogledajte spisak

S početkom školske godine MUP TK najavio je pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju u blizini svih škola, a nakon pritužbi građana da policije u vrijeme kada počinje nastava nema na terenu, zatražili smo od sve tri policijske stanice u Tuzli vrijeme i mjesto na kojem bi trebale biti patrole policije, od početka akcije pojačane kontrole pa do daljnjeg. Po spisku, prosudite sami, da li su rasporedi kontrola usklađeni sa početkom i završetkom nastave u školama…

PS Istok

Simin Han 07,00 do 07,30 i 11,00 do 11,30; Vojne Lamele (OŠ Brčanska Malta) od 07,00 do 07,30 i 13,00 do 13,30 i 16,30 do 17,00 sati; Raskrsnica Slavinovići 07,00 do 07,30 i 12,00 do 12,30; Dom za djecu bez roditeljskog staranja 07,00 do 07,30 sati, 12,30 do 13,00 i 18,00 do 18,30 sati; OŠ Sjenjak 0d 07,00 do 07,30, 12.30 do 13,00 i 17.30 do 18.00; OŠ Solina od 7,30 do 08,30 sati, 12,00 do 12,30 sati, i od 15,30 do 16,00 sati.

PS Zapad

U vremenskom periodu od 06,30 do 08,30 na sljedećim mjestima: raskrsnica SKPC Mejdan pješački prelaz Mašinska škola, raskrsnica JU Hemijska škola; OŠ Miladije, OŠ Solana, dok će u naseljima Husino i Ljubače patrola biti usklađena sa radom škola u tom području, kao i u Bukinju i Lipnici.

PS Centar

U vremenskom periodu od 07,00 do 08,00, od 13,00 do 14,00 i od 17,00 do 18,00 sati OŠ Novi Grad, OŠ Jala, Gimnazija Meša Selimović, OŠ Centar, KŠC Sveti Franjo, OŠ Pazar, Srednja medicinska škola, Gimnazija Ismet Mujezinović, Ekonomska i turistička škola, Elektrotehnička škola i OŠ Tušanj.

Napomena: Obzirom da je ispred OŠ Tušanj intenzitet saobraćaja manji nego kod navedenih škola (PS Centar), te da ista ima uređeno dvorište ispred škole policijske patrole navedenu školu obilaze u terminu od 07,00 do 08,00 sati, 13.00 do 14,00 kao i od 17,00 do 18,00 sati, ali nisu stacionirani pored škole u navedenim terminima.

Takođe napominjemo da će službenici policije PU Tuzla vršiti procjenu stanja saobraćaja u blizini svih navedenih škola i u skladu s istim će poduzimati određene aktivnosti, a sve u cilju zaštite učenika i njihove sigurnosti.

Napomena: Službenici PU Tuzla će postupati po navedenom Planu, izuzev kada dođe do vanrednih okolnosti (saobraćajna nezgoda, narušavanje javnog reda i mira, određene vrste krivičnih djela), gdje će biti angažovane i navedene patrole.