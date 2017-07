Imenovan novi ministar razvoja i poduzetništva TK

Sa 25 glasova za, šest protiv i 2 uzdržana, poslanici u Skupštini TK usvojili su Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave TK. Na ovaj način omogućeno je da se nakon provedene javne rasprava koja će trajati 40 dana, donese prijedlog zakona a koji će u praksi značiti osnivanje novih ministarstva u TK. Tako će Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK biti podjeljeno na dva ministrastva pa će Tuzlanski kanton imati Ministarstvo obrazovanja i nauke te Ministarstvo za kulturu, sport i mlade. Na ovaj način mladi u TK će po prvi put biti u potpunosti obuhvaćeni jednim rosorom koji će isključivo raditi na unaprijeđenju njihovog statusa i položaja u društvu. Poslanici iz SDP ovaj Nacrt nisu podržali, jer kako navode, riječ je zapravo o otvaranju prostora za upošljavanje novih radnika koji će biti na teretu budžeta te da se u ovom slučaju mladi ipak stavljaju u drugi plan.

„ Cijela suština po nama je da se otvori 10 novih radnih mjesta koja će vjerovatno u narednoj godini poslužiti ponovo za uhljebljavanje stranačkih uhljeba i da to neće ni u kakvom slučaju popraviti pitanje mladih, nego čak šta više da će to donijeti gori položaj mladih i to će vjerovatno izazvati novu lavinu nezadovoljstva i ponove odlaske ljudi iz BiH.“, istakao je Dževad Hadžić predsjednik Kluba poslanika SDP-a u Skupštini TK.

Mirza Omerdić predsjednik Kluba poslanika SDA u Skupštini TK mišljenja je da se na ovaj način mladima daje više prostora i da će novo ministarstvo unaprijediti njihov polažaj i omogućiti im da na lakši i jednostavniji način rješavaju probleme koji su njihova svakodnevnica a to je kvalitetnije obrazovanje i veća mogućnost zapošljavanja.

„ Ja sam često citirao, odnosno kazao, da postoje ljudi koji se zakače dakle za trošak a ne vide širu sliku, dakle ne vide vrijednost koja proizilazi iz toga.“, navodi Omerdić.

Na sjednici Skupštine TK imenovan je i novi ministar razvoja i poduzetništva TK, te će na čelu ovog ministarstva u buduće biti Osman Puškar iz BPS-a. Prioritet u njegovom radu kako je istakao biće unapređenje poduzetništva i nastojanje da TK i dalje bude prepoznatljiv po uspješnim poduzetnicima.

„ Ja dolazim iz poduzetničkog kraja koji se zove Gračanica i to je kraj u kome se puno radi i puno poduzima. Nadam se da ću makar dio te atmosfre uspjeti u ovom vremenu koliko to sve bude trajalo prenjeti i na ostali dio našeg kantona i nadam se da ću to uspješno obaviti.“, istakao je ministar Puškar.

Poslanici su jednoglasno dali podršku i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju pravne pomoći, kojim se omogućava da građane slabog imovinskog stanja pred sudovima zastupa Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći.