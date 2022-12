Imenovanje Vlade Tuzlanskog kantona očekuje se u januaru 2023.

Koalicioni partneri u Tuzlanskom kantonu definirali su gotovo sva pitanja o formiranju izvršne vlasti, ali će se najprije ići na usvajanje budžeta za 2023. godinu – potvrdio je Feni predsjednik Skupštine TK Žarko Vujović.

Vujović je za 30. decembar zakazao sjednicu kantonalne skupštine na kojoj će biti razmatrano usvajanje budžeta za 2023.

-Usvajamo budžet u redovnoj proceduri i zna se kakva je razlika između redovne procedure i odluke o privremenom finansiranju – kaže Vujović.

Ranije je dogovoreno da premijerska pozicija pripada Stranci demokratske akcije (SDA), a funkcija predsjednika Skupštine Demokratkosj fronti (DF). U koaliciji sa SDA i DF-om su Stranka za BiH, čiji zastupnici imaju potpisan sporazum o saradnji s DF-om, te zastupnici Senad Alić i Jakub Suljkanović (PDA BiH – nezavisni zastupnici) i Husein Tokić (SD BiH).

– Razmišljao sam da sjednicu Skupštine na kojoj se usvaja budžet pomjerim za dan ili dva, ali je vrijeme praznika. Zbog toga očekujem da će se Vlada TK imenovati do 20. januara 2023. godine ili najkasnije do kraja januara 2023. godine. Nema razloga da to do tog termina ne završimo taj posao – rekao je Vujović.

U SDA-u je za sutra zakazana sjednica Izvršnog odbora, ali će se na njoj razgovarati o budžetu.

– Načelno s DF-om i koalicionim partnerima imamo sve dogovoreno. SDA će predložiti mandatara, ali i taj proces je u toku. Općinske i gradske organizacije dostavljaju svoje prijedloge. Do kraja januara 2023. godine imat ćemo Vladu TK i mogu reći da su odnosi u aktuelnoj koaliciji dobri, da sve teče po planu i da nema nikakvih trzavica – potvrdio je predsjednik Kantonalnog odbora SDA TK Fahrudin Skopljak.

RTV Slon/FENA