Inat tuzlanskih doktora: Hoće li ispaštati jedino građani?

U isto vrijeme dok su doktori u domovima zdravlja štrajkovali, njihove kolege okupljene oko Nezavisnog strukovnog sindikata koji predstavlja 4200 zaposlenih u zdravstu u TK, od ljekara, medicinskih sestara do čistačica, obratili su se medijima, otvoreno govoreći o štrajku kolega, kolektivnom ugovoru koji su potpisali s kantonalnom Vladom i visinom plaća koju su postigli tim ugovorom.

Iako će doktori medicine i stomatologije u TK u julu dobiti veću plaću u prosjeku od 180 do 300 maraka u zavisnosti od staža, a povećan će im biti i iznos naknade za noćni rad i dežurstva svoj rat štrajko nastavljaju, do onog momenta kada sve što zahtjevaju ne bude ugrađeno u njihov vlastiti kolektivni ugovor. Koliko je to tačno novaca po jednom doktoru nisu nikada željeli reći, tek sramežljivo spominju ukupno dva miliona KM, što je dodatno na onih već izdvojenih devet miliona koliko će Kolektivni ugovor za radnike u zdravstvu u Tuzlanskom kantonu koštati Budžet. Rat vode sa sindikatom koji osim ljekara zastupa i sve druge radnike u zdravstvu, od spremačica do primarijusa, ali i sa Vladom kantona koja je ugovor potpisala s ovima što zastupaju sve, a ne samo doktore.

„Nama u Nezavisnom nije jasno zbog čega su kolege iz Strukovnog sindikata krenule u štrajk, jer je novim Kolektivnim ugovorom njihova plaća povećana od 180 do 300 KM. Ja se slažem evo i ja sam ljekar. I slažem se da je plata mala, nema ga ko će reći da je zadovoljan u ovoj državi, voljela bih i ja da imam 5000 KM platu, međutim na žalost nemam, ajde da vidimo šta je moguće u BiH“, poručuje dr. Adisa Fakić, predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u zdravstvu TK.

Dodaje i da informacija koju plasiraju u javnosti tvrdeći da su po visini plaće ljekari u TK tek na šestom mjestu u Federaciji nije istinita.

„Prvi je Kanton Sarajevo pa je Srednjebosanski kanton, s tim da vam moram napomenuti da je u SBK plaća ljekara specijaliste 2077 KM, a plaća spremačice 377 KM. Kod nas je plaća specijaliste sada 1908 KM, to je osnovna plaća, na koju ide minuli rad, noćni rad, dežurstva, a plaća naše spremačice je 504 KM i mi smo jako ponosni na to, jer smatramo da i ova kategorija ljudi treba da danas kupi hljeb, mlijeko i sve ostalo što treba za život“, pojašnjava dr. Fakić.

Naša sagovornica pojašnjava da su pokušali postupiti u skladu sa Zakonom o radu, koji obavezuje reprezentativni sindikat, da sarađuje sa manjinskim sindikatom i u više navrata razgovarati sa strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologa i u Tuzli i u Sarajevu, ali se niko od kolege iz tog Sindikata nije pojavio ni na jednom od zakazanih sastanaka.

„Mi se nadamo da će vrijeme pokazati da smo bili u pravu i da je ovaj kanton zajedno sa svojom Vladom koja je izuzetno socijalno osjetljiva, ne samo vezano za zdravstvene radnike nego i za sve ostale i sindikati naći načina da pomognu ovim građanima pružajući bolju zdravstvenu zaštitu za količinu novca kojim raspolažu“, kazao je Zijad Latifović, potpredsjednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu u FBiH.

I ko god bude u konačnici u pravu ljekari i stomatolozi iz jednog ili ljekari i ostali zdravstveni radnici u drugom sindikatu, ispaštat će jedino građani, jer o njihova leđa obit će se i devet miliona kojima je Vlada povećala plaće radnicima, i nova dva miliona ako se ispune zahtjevi ljekara u štrajku. A za to vrijeme, tog istog građanina, pitanje je ko će da pregleda?