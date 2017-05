Informacijsko-komunikacijski sektor ključan za razvoj društva u cjelini

Informacijsko-komunikacijski sektor jedan je od ključnih elemenata za razvoj konkurentnosti BiH i ekonomije u cjelini – istaknuto je danas u Vanjskotrgovinskoj komori BiH (VTKBiH) povodom obilježavanja 17. maja, Svjetskog dana telekomunikacija i informacionog društva.

Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić je na konferenciji za medije kazao da se radi o jednom od brzorastućih sektora privrede koji po svom značaju prevazilazi naša razmišljanja i očekivanja. Napomenuo je da gotovo i ne postoji grana privrede ili bilo koja druga društvena i socijalna aktivnost koja može funkcionisati bez telekominikacija i jednog ovako značajnog alata.

– Danas je prilika da skrenemo pažnju javnosti na ovu granu privrede, na perspektive i na očekivanja od nadležnih institucija u kom pravcu trebaju kreirati buduću strategiju razvoja i telekomunikacija i svih onih koji se na njih naslanjaju – istakao je Egrlić.

Obilježavanje godišnjice potpisivanja Prve međunarodne telegrafske konvencije 1865. godine i osnivanja Međunarodne telekomunikacione unije – ITU, ove godine se fokusira na temu “Big Data for Big Impact” (Veliki podaci za veliki uticaj).

Pomoćnik ministra komunikacija i prometa BiH Željko Knežević kazao je da „Big Data“ odnosno „veliki podaci“ nisu prilika samo za velike, nego i šansa za male zemlje da postanu produktivnije, konkurentnije i inovativnije.

– Koliko je važan utjecaj „Big Data“ na globalne društveno-ekonomske tokove pokazuju i neka predviđanja da će do 2018. godine samo u SAD-u nedostajati oko 150.000 analitičara koji „velike podatke“ mogu učiniti smišljenim i upotrebljivim, a što jasno govori da će analitičarske sposobnosti i vještine postati popularnije i traženije na tržištu. Uz odlično poznavanje vitalnih procesa u kompaniji, ovakve sposobnosti i vještine sigurno vode do pojave novog tipa menadžera, a to je menadžer informacija – dodao je Knežević.

Po riječima rukovoditeljice Sektora za regulaciju tržišta u RAK-u Nadžide Sarić, za snažan, konkurentan i dinamičan sektor telekomunikacija u BiH nepohodno je donošenje strateških dokumenata od Vijeća ministara BiH i to politike sektora elektronskih komunikacija za period 2017 – 2021, te strategije razvoja širokopojasnog pristupa u BiH za naredni, barem, petogodišnji period.

– Time će biti stvoren ambijent za nove investicije i korištenje inovacija kao što su „veliki podaci“, „računarstvo u oblaku“ i drugo – dodala je Sarić.

Predstavnik kompanije BH Telecom Duljko Hasić kazao je da se danas značajne promjene u industrijii informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) odvijaju na više područja, ističući pri tome tehnologiju, korisničke navike i regulatorne aktivnosti.

– Globalno, IKT tehnologije su omogućile da se kroz virtuelni svijet utiče na političke i ekonomska dešavanja. Primjer su prošlogodišnji američki predsjednički izbori, a vrlo aktuelna tema je i globalni napad hakera koji je u prethodnoj sedmici pogodio više od 150 zemalja i veliki broj multinacionalnih kompanija sa nesagledivim posljedicama – kazao je Hasić.

Napomenuo je da svi zajedno moramo doprinositi digitalizaciji bh. društva i povećanju digitalne pismenosti i na taj način doprinositi društvenom razvoju i kvalitetu života građana BiH. Primjenom novih tehnoloških rješenja, kako je dodao, neophodno je obezbjediti transparentnost u smislu poštivanja, zakonom definisanih prava na pristup podacima, uz obezbjeđenje sigurnosti u funkciji zaštite prava na privatnost i zaštite ličnih podataka – kazao je Hasić dodajući, među ostalim, da je BH Telecom u prošloj godini ostvario dobit koja je iznosila više od sto miliona KM.

Izvor: RTV Slon/Fena