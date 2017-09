Inicijativa Institucije ombudsmana BiH: Sva djeca do 18 godina moraju imati zdravstvenu zaštitu

U BiH sva djeca nisu zdravstveno osigurana pa je pokrenuta inicijativa da se za svu djecu do 18 godina obezbijedi bezuslovna ovjera zdravstvenih knjižica i puna zdravstvena zaštita, ali da li će to zaživjeti u praksi zavisi od nadležnih.

Prema nadležnim organima Institucija ombudsmana BiH uputila je tu inicijativu jer, kako navode, sva djeca moraju imati zdravstvenu zaštitu.

“Bez obzira na to da li je otac radio ili je ostao bez posla pa nema više mogućnost da ovjeri zdravstvenu knjižicu, djeca, mislim na djecu do 18 godina, moraju imati obavezno zdravstveno osiguranje. To je nešto na čemu moramo istrajati. Makar djeca do 18 godina, a poželjno bi bilo da osiguranje imaju i starija djeca koja redovno nastavljaju školovanje, studiraju”, istakao je Ljubinko Mitrović, ombudsman za ljudska prava u BiH.

Udruženje “Zemlja djeca u BiH” Tuzla slaže se s prijedlogom ombudsmana i jedan je od pokretača inicijative za izmjenu i dopunu federalnog Zakona o zdravstvenoj zaštiti, čime se svoj djeci omogućava samostalno zdravstveno osiguranje, bez obzira na status zdravstvenog osiguranja roditelja. Kako kažu, ljudi koji im se obraćaju su mahom iz socijalno ugroženih porodica, nezaposleni roditelji čija su djeca bolesna, djeca koja iz različitih razloga, siromaštva, nasilja, eksploatacije ili bolesti nisu mogla ili ne mogu redovno pohađati školu. “Djeca ne smiju biti uslovljena. Naša inicijativa za izmjenu federalnog zakona usvojena je u januaru ove godine u formi nacrta zakona, održana je javna rasprava i u narednom periodu će se ponovo vratiti u parlamentarnu proceduru.

Rasprava u Parlamentu prilikom razmatranja prednacrta zakona je pokazala da još nema dovoljno svijesti i odgovornosti i interesa nosioca zakonodavne i izvršne vlasti po pitanju prava djece”, priča Mirsada Bajramović, direktorica Udruženja “Zemlja djece u BiH”. Ističe da, prema prikupljenim podacima od svih opština, Tuzla i druge opštine u Tuzlanskom kantonu ne primjenjuju ni odluku Skupštine kojom su obavezane da uplaćuju doprinose za djecu od šest do 15 godina koja to pravo ne mogu ostvariti po bilo kojem drugom osnovu.

“Zbog ovog je i dalje 46 djece bez zdravstvenog osiguranja, odnosno ovaj broj je puno veći jer veliki broj te djece dolazi iz marginaliziranih grupa i od sistema nisu ni identifikovana kao djeca bez zdravstvenog osiguranja”, priča Bajramovićeva. Prema riječima Jovana Radovanovića, predsjednika Udruženja “Četiri plus” Banjaluka, odavno zagovaraju besplatnu zdravstvenu zaštitu za djecu ne samo do 18 godina, već sve vrijeme dok se školuju. Prema specijalnom izvještaju bh. ombudsmana o zdravstvenoj zaštiti u BiH iz 2012. godine, urađeno je istraživanje te ispitanicima postavljeno pitanje da li smatraju opravdanim da djeca starija od 15 godina ne ostvaruju pravo na program besplatne zdravstvene zaštite.

U FBiH 83,90 odsto ispitanika smatra neopravdanim, u RS 80,80 odsto i u Brčko distriktu 100 odsto. Kako navode iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS, djeca mlađa od 15 godina imaju mogućnost zdravstvenog osiguranja samo po osnovu godina života u slučaju kada ne postoji druga mogućnost njihovog osiguranja, dok se djeca preko 15 godina osiguravaju preko roditelja.

U FBiH djeca osiguranika su zdravstveno osigurana do navršene 15. godine odnosno do 26. godine ako su na srednjem odnosno visokom školovanju. Djeca čiji roditelji nemaju osiguranje, a nisu obuhvaćena obrazovnim sistemom te im osiguranje ne obezbjeđuje kantonalno Ministarstvo za obrazovanje, nemaju zdravstveno osiguranje. Takođe, djeca koja su navršila 15 godina, a nisu završila osnovno školovanje ili se po završetku školovanja nisu zaposlila, ako se u roku od 30 dana od dana navršenih 15 godina života, odnosno od dana završetka školske godine ne prijave Zavodu za zapošljavanje, nemaju pravo na osiguranje, prenose Nezavisne novine.