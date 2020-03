Inovativnim poslovnim subjektima dostupno još 750.000 eura grant sredstava

Grant sredstva u iznosu 750.000 eura iz Challenge fonda dostupna su privrednim subjektima sa inovativnim poslovnim idejama, proizvodima ili uslugama iz Bosne i Hercegovine i Švedske, a na temelju petog javnog poziva za dodjelu grant sredstva koji je predstavljen danas u Sarajevu u organizaciji Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA i Privredne komore FBiH.

Projekt manadžer u SERDA-i Sanela Dževlan izjavila je da je peti javni poziv objavljen u okviru Challenge to Change – C2C projekta koji implementira SERDA u partnerstvu sa Razvojnom agencijom RS i partnerom iz Istočne Švedske, regijom Ostergotland.

– Ovaj projekt finansira švedska vlada, odnosno Ambasada Švedske u BiH i radi se o projeketu u okviru kojeg je uspostvaljen Challenge fond za inovativne privredne subjekte koji su registrovani najmanje šest mjeseci u BiH i Švedskoj i koji imaju mogućnost da apliciraju sa inovativnim poslovnim idejama koje doprinose novom zapošljavanju, odnosno ukupnom društveno-ekonomskom razvoju BiH – navela je Dževlan.

Radi se o grantovima koji su dostupni za startup kompanije u maksimalnom iznosu do 10.000 eura, odnosno za preduzeća koja posluju duže od dvije godine, a imaju do 250 zaposlenih i oni mogu da dobiju grant sredstva do 30.000 eura.

Dževlan je naglasila da svi ti privredni subjekti moraju obezbjediti vlastito finansijsko učešće od minimalno 50 posto, a period implementacije njihovih projketa može biti maksimalno 12 mjeseci.

– Rok za prijavu na peti javni poziv je 24. mart i podnošenje aplikacija se isključivo vrši online, putem našeg web potrala c2c.ba. U proteklom periodu već smo imali četiri javna poziva i dosad smo potpisali ugovore sa 110 korisnika i za njih je predviđeno iz Challenge fonda oko 2,5 miliona eura grant sredstava, a u toku je potpisivanje ugovora sa 36 novih korisnika za čiju realizaciju je predviđeno oko 800.000 eura. Što se tiče trenutnog javnog poziva koji je u toku, na raspolaganju imamo 750.000 eura – izjavila je Dževlan.

Predsjednik Privredne komore FBiH (PKFBiH) Mirsad Jašarspahić je kazao da je današnja sesija prilika da se informišu privredni subjekti, svi one koji su zainteresovani i koji imaju inovativnu ideju da pokušaju da apliciraju i da dobiju ta grant sredstva.

Jašarspahić je naveo da PKFBiH svojim operativnim radom kroz udruženja, direktnim kontaktima sa članicama, kompanijama, u njihovom poslovanju prepoznaje inicijative i preporučuju im jedan ovakav fond.

– Pronalazimo firme koje u svom proizvodnom procesu već imaju planove da investiraju u povećanje procesa proizvodnje, za uvođenje inovativnih proizvoda i preporučujemo im ovaj fond koji je šansa da dobiju sredstva i realizuju te svoje ideje – istakao je Jašarspahić, dodajući kako ovaj fond preporučuju jer se zasniva na postulatu da je obavezno 50 posto učešća aplikanata.

Jašarspahić je najavio osnivanje inovacijskog vijeća u PKFBiH koji će poslužiti kao mjesto sa kojeg se mogu inicirati strategije za povećanje konkurentnosti i inovativnosti preduzeća u BiH.

Kompanija Junior-Eko Termik iz Tešnja koja se bavi matelopreradom, po riječima direktorice Sanele Beširević, aplicirat će za bespovratna sredstva i očekuju da će njihova ideja biti prepoznata jer imaju potencijala za dalji razvoj i usavršavanje proizvodnje, ali i za zapošljavanje novih radnika.