Inspekcija: Favira i Remdesivir na tržištu bez odobrenje Agencije za lijekove

Farmaceutski inspektor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS upoznat je da se lijekovi Favira i Remdesivir nalaze na tržištu BiH (KS) i to na osnovu interventog uvoza, s obzirom da navedeni lijekovi nisu registrovani od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, kazali su danas iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS.

Iz Uprave navode da su oba llijeka uvezena od strane ovlaštenih uvoznika, koji imaju dozvolu za promet lijekova izdatu od strane nadležne Agencije, a riječ je o uvoznicima MGM FARM d.o.o. Kakanj i Farmis d.o.o. Sarajevo, kojima je interventi uvoz odobren od strane Federalnog ministarstva zdravstva, javlja N1, prenosi Akta.

“Da bi se lijek mogao inervento uvesti na tržište BiH neophodno je da isti bude registrovan u zemlji izvoza, što bi trebao biti slučaj i sa lijekom Favira tbl 40x200mg, uvezenim iz Turske. S obzirom da je interventi uvoz sekundarno pakovanje lijeka, isto nije prilagođeno za tržište BiH, ali uz svaku kutiju se nalazi uputstvo za navedeni lijek napisano na jednom od službenih jezika u BiH, sa nazivom i adresom uvoznika.Lijek Veklury – Remdesivir se, takođe, na tržište BiH našao putem intervenog uvoza, koji je izvršen od strane privrednog društva Farmis d.o.o. Sarajevo, a po odobrenju Fedralnog ministarstva zdravstva. Oba lijeka se izdaju isključivo na recept uz preporuku ovalštenog doktora“, kazali su.

S obzirom da je riječ o lijekovima iz interventnog uvoza, koji se kao takvi isključivo izdaju na recept ljekara, fokus inspekcijskih nadzora kantonalnog farmaceutskog inspektora na području KS je upravno na kontroli režima izdavanja oba lijeka. Tokom dosadašnjih kontrola u dva slučaja konstatovane su nepravilnosti, radi čega je postupajući inspektor poduzeo prekršajne sankcije i upravne mjere. Vršena je i kontrola maloprodjnih marži i iste su u okviru zakonske regulative.

Predviđene zakonske novčane sankcije za nepoštivanje režima izdavanja navedenih lijekova, odnosno izdavanje lijekova bez ljekarskog recepta su za pravno lice od 10.000 do 15.000 KM, za odgovorno lice u pravnom licu od 500,00 do 3.000 KM, te od 250,00 do 1.500 KM za apotekarskog radnika. Osim novčane kazne počiniocu prekršaja može se izreći i zabrana vršenja djelatnosti u periodu do šest mjeseci, a s ciljem sprečavanja budućeg činjenja prekršaja.

Iz Uprave kažu da odgovore na pitanja da li je lijek prošao sva klinička ispitivanja, te da li su sklapani ugovori s kliničkim centrima u BiH o kliničkom ispitivanju ovog lijeka, mogu se zatražiti od Federalnog ministarstva zdravstva, kao i kliničkih centara na teritoriji BiH.

“Od početka pandemije kontinuirano se vrše inspekcijski nadzori kantonalne farmaceutske inspekcije na području Kantona Sarajevo, te je u tom periodu (od marta do oktobra 2020. godine) izvršeno ukupno 137 inspekcijskih nadzora. Za utvrđene nedostatke doneseno je ukupno 35 upravnih mjera/rješenja, te izdati prekršajni nalozi u ukupnom novčanom iznosu od 52.600,00 KM. U predstojećem periodu nastavljaju se pojačane kontrole poštivanja režima izdavanja navedenih lijekova, s obzirom da je riječ o novim lijekovima na našem tržištu“, ističu iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS.