Inspekcija nastavlja nadzirati poštivanje epidemioloških mjera

Inspekcija je u augustu izvršila 1.796 nadzorana do poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera u Federaciji Bosne i Hercegovine, saopćila je Federalna uprava za inspekcijske poslove.

Nadzor se nastavlja svim raspoloživim kapacitetima te se poduzimaju aktivnosti iz inspekcijske nadležnosti na sprečavanju daljnjeg širenja koronavirusa u FBiH, u skladu s odlukama nadležnih kriznih štabova.

– U toku augusta 2021. godine, prema trenutno dostupnim podacima, inspekcijski organi u FBiH izvršili su ukupno 1.796 inspekcijskih nadzora, kada je kod 67 subjekata uočeno grubo kršenje mjera, što podrazumijeva izdavanje 67 prekršajna naloga u iznosu od 87.300 KM. Inspektori su također izrekli 191 rješenje o otklanjanju nedostataka subjektima nadzora kod kojih su ustanovljena manja odstupanja od propisanih mjera i izdali šest rješenja o zabrani rada. Najveći broj nadzora izvršile su kantonalne urpave za inspekcijske poslove u Zeničko-dobojskom kantonu (500) i Kantonu 10 (420) – navedeno je u saopćenju.

Od ukupnog broja, inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove su u augustu izvršili 107 nadzora te utvrdili sedam prekršaja, zbog čega su uručili prekršajne naloge u iznosu 13.000 KM te izdali 12 rješenja o otklanjanju nedostataka i šest rješenja o zabrani rada.

Do kršenja minimuma obavezujućih mjera najčešće dolazi u ugostiteljskim objektima, trgovinama, tržnim centrima, ali i privrednim društvima s većim brojem zaposlenih, odnosno na mjestima okupljanja većeg broja ljudi.

Federalna uprava za inspekcijske poslove ostaje na dispoziciji kantonalnim inspekcijskim organima za pružanje pomoći u organizaciji i vršenju nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera u Federaciji BiH.

Federalna uprava za iunspekcijske poslove napominje da su kazne za prekršaje propisane Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u rasponu od 3.000 do 10.000 KM za privredna društva, druga pravna lica i zdravstvene ustanove; za odgovorna lica u pravnim licima od 500 KM do 2.000 KM; za nosioce privatne prakse i obrtnike od 2.000 KM do 8.000 KM; za fizička lica od 100 KM do 2.000 KM. Prenošenje zarazne bolesti je i krivično djelo u smislu Krivičnog zakona FBiH.

Uprava za inspekcije apeluje građanima i privrednim subjektima da se pridržavaju propisanih mjera i osiguraju pretpostavke za poštivanje svih preporuka, kako za dobrobit ličnog zdravlja tako i za kolektivnu sigurnost i normalizaciju prilika u Federaciji Bosne i Hercegovine.