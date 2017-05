Inspekcija upozorava: Paljenje vatre u šumama je zabranjeno!

Imajući u vidu da je u prethodnim godinama evidentiran povećan broj požara na otvorenim prostorima, šumama i poljoprivrednim površinama koji su izazvali velike materijalne štete, Služba za inspekcijske poslove Grada Tuzla upozorava građane da je zabranjeno spaljivanje bilo koje vrste smeća i krupnog otpada na otvorenom prostoru, shodno članu 122. stav 2. Odluke o Komunalnom redu Grada Tuzla.

Za svako postupanje suprotno ovoj odredbi propisana je novčana kazna u iznosu od 50 do 500 KM, shodno članu 170. Odluke o Komunalnom redu Grada Tuzla.

Zabranjeno je u šumama i na šumskom zemljištu, kao i na drugom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 m od šumeloženje otvorene vatre (član 20. stav 1. Zakon o šumama, „Sl. Novine TK“ broj: 09/12, 17/13). Za svako postupanje suprotno ovoj odredbi propisana je novčana kazna, i to za korisnika državnih šuma ili drugo pravno lice u iznosu od 4.000 do 12.000 KM (članom 57. stav 1. Zakona o šumama TK), a za fizička lica u iznosu od od 500 do 1.500 KM (Član 59. stav 1. Zakona o šumama TK).

U slučaju nekontrolisanog širenja vatre potrebno je odmah o tome obavijestiti vatrogasce na tel. broj 123, Gradski operativni centar civilne zaštite na tel. broj 121, policiju na tel. broj 122 ili hitnu pomoć na tel. broj 124.

Služba za inspekcijske poslove grada Tuzla upozorava građane da ako usljed spaljivanja nastane požar koji bi imao kao posljedicu veću materijalnu štetu ili opasnost po ljudske živote, da je za to u skladu sa zakonom predviđena visoka novčana kazna, kao i kaznena odgovornost.

Apeluju se na sve građane, poljoprivrednike i šumske radnike da se pridržavaju zakonskih odredbi. „ Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš, jer Vaša nepažnja može imati velike posljedice.“ , navodi se u saopštenju.