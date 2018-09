Inspekcijski nadzor  robe koja se uvozi u FBiH 198 KM, a u RS 66 KM

Na zahtjev Europske komisije i Federalne uprave za inspekcijske poslove, usvaja se informacija u vezi s nužnosti ujednačavanja visine pristojbi i naknada za inspekcijske kontrole roba pri uvozu u Bosnu i Hercegovinu odnosno Federaciju BiH i izvozu iz njih. Izrađena je i analiza kontrole kvalitete pri uvozu u BiH i Federaciju BiH te izvozu iz njih, u kojoj je naglašeno kako je iznos pristojbi i naknada koji se plaća prilikom tržišnih inspekcija Federacije BiH, Republike Srpske i Distrikta Brčko itekako različit, piše Večernji list BiH. Plaćanje dviju inspekcija U RS-u postoji samo pristojba od 20 KM, u Distriktu Brčko naknada od 20 KM, dok u FBiH postoje dvije pristojbe od 5 KM i 31 KM, a uz to, postoji i naknada u iznosu od 30 KM.

Ukupno po jednom nadzoru u RS-u se plaćalo 20 KM na ime tržišne inspekcije, kao i u Distriktu Brčko, dok se inspekcijski nadzor u Federaciji BiH plaćao čak 66 KM. Zbog tako različitih iznosa, kamioni s robom više su puta ulazili na granične prijelaze koje nadziru vlasti u RS-u nego u Federaciji BiH. Analiza je pokazala kako, primjerice, kamion s teretom do četiri tone, koji prevozi smoki, kekse i slane štapiće, pri prelasku graničnog prijelaza u RS mora platiti dvije inspekcije, i to tržišnu i sanitarnu.

Tržišna iznosi 20 KM, a sanitarna 50 KM, što ukupno iznosi 70 KM. Ako taj kamion s istom vrstom tereta uđe na granični prijelaz u Federaciji BiH, također će morati platiti dvije vrste inspekcija – tržišnu i sanitarnu. No, cijene tog nadzora u odnosu na RS puno su veće. Tako se tržišna inspekcija plaća 66 KM (30 + 31 + 5 KM) po vrsti robe, a s obzirom na to da tu postoje tri vrste robe, platit će se iznos od 198 KM. I na to se dodaju iznosi za sanitarnu inspekciju…, i to 20 KM na ima pristojbe i 20 KM za naknadu s obzirom na to da je težina pošiljke do četiri tone. Analiza je pokazala kako će izjednačavanjem pristojbi s RS-om i Distriktom Brčko u Federaciji BiH porasti broj pregleda u prosjeku 10 posto. Kad se tome doda i potpuno ukidanje naknade i jedne pristojbe, koje se predstavlja u opciji, povećanje broja nadzora očekuje se za 30 posto.

Utvrđivanje nacrta Zbog svega je Vlada FBiH zadužila Federalno ministarstvo trgovine, kako stoji u zaključku, da “u cilju izjednačavanja naknada koje naplaćuju tržišni inspektori u kontroli kakvoće robe pri uvozu i izvozu razmotri predloženi tekst Federalne uprave za inspekcijske poslove koji se odnosi na izmjene odluke o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu te predloži Vladi konačan tekst odluke na usvajanje.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo zdravstva razmotriti predloženi tekst, urađen u cilju izjednačavanja naknada za pokrivanje troškova zdravstvene ispravnosti, te donijeti izmjene i dopune naredbe o visini plaćanja naknade za pokrivanje troškova i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće uporabe koji se uvoze u Federaciju BiH.

Federalno ministarstvo financija zaduženo je razmotriti predloženi tekst Federalne uprave za inspekcijske poslove u dijelu koji se odnosi na zakon o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim upravnim pristojbama i tarifi federalnih upravnih pristojbi u cilju utvrđivanja nacrta ovog zakona i upućivanja Vladi FBiH na usvajanje.