Institut za nestale osobe: Najveći problem nedostatak informacija o lokacijama grobnica

Institut za nestale osobe BiH u ovoj godini do sada je ekshumirao 305 kompletnih tijela i 10 nekompletnih tijela, a od toga do sada je identifikovano 167 tijela. Istražitelji su svakog dana na terenu, velik problem im predstavlja neadekvatna oprema. Ali kako navode iz Instituta ipak to nije najveći problem. Ono što usporava proces traženja nestalih osoba i predstavlja najveći problem Instituta su nedostatak relevantnih informacija o lokacijama masovnih i pojedinačnih grobnica, u BiH ali u regionu.

„Prošlo je jako puno vremena od kako su učinjeni zločini, od kako su se desili nestanci, mnogi su svjedoci umrli imamo primjera i da ljudi odu na teren promijeni se vegetacioja ne mogu se sjetiti gdje su vidjeli ukopano tijelo.“ kazao je Marko Jurišić, predsjedavajući Kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH.

Institut za nestale osobe u BiH prema prijavama traži još 7075 nestalih osoba. Još uvijek nisu riješeni nestanci koji su vezani za najteže oblike ratnih zločina.

„Izvršitelji, neposredni nalogodavci šute, naše institucije vlasti dakle institucije organizacije koje u svome djelovanju rada imaju između ostalog i traganja za informacijama o lokacijama grobnica.“ navodi Jurišić.

Kako navode u Institutu za nestale samo 10% informacija koje dobiju od državnih institucija pokažu se tačnim.

„Od informacija koje su rezultirale pronalasku tijela 90 % informacija su prikupili naši istražitelji koji rade na terenu koji su u svakodnevnom kontaktu sa svejdocima i sa članovima porodice nestalih osoba.“ ističe Jurišić.

U ovoj godini završio je proces utvrđivanja činjeničnog stanja odnosno pregleda tijela u 12 mrtvačnica širom BiH. Ovaj pregled inicijalne aktivnosti počeo je 2012 godine a završen je prije dva mjeseca.

„Sumiraju se rezultati i prema preliminarnim rezultatima koje smo dobili od ICMP-a i Tužiteljstva BiH utvrđeno je 125 novih identiteta.“kazao je Marko Jurišić, predsjedavajući Kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH.

Institut za nestale osobe ponovno je pokrenuo aktivnosti da članovi porodica nestalih osoba koji su identifikovali nestale članove svojih porodice ponovno daju svoje uzorke krvi jer ima jedan broj nestalih u mrtvačnicama za koja se pretpostavlja da se dogodila greška u klasičnoj identifikaciji.

„Savjetodavni odbor će tražiti od nadležnih institucija. Da se izdvoje određena sredstva kako bi se nabavila ta oprema kako bi se omogućilo istažiocima na terenu da mogu da vrše svoju dužnost nesmetano.“ navodi Fikret Bašić, predsjedavajući Savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe BiH.

Od svih zemalja u regiji BiH traži 3,5 puta više nestalih osoba, a opremljenost Instituta za nestale osobe u BiH finansijska, kadrovska i materijalna je deset puta zaostala u odnosu na zemlje u regionu. Da bi se rad instituta i pronalazak netsalih osoba ubrzao potrebno je dodatno finansijski ali materijalno i kadrovski ojačati institut. Za sve one koji znaju gdje se nalaze pojedinačne ili masovne grobnice iz Instituta za nestale osobe apeluju da to prijave.