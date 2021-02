Intervju plus večeras u 21 sat: Gost Seid Čorbić, predstavnik Lovačkog društva Tuzla

Skoro da nema prilike kada će priče o životinjama napraviti toliko raspravu i polarizaciju društva, kao kada se priča o napuštenim psima i mačkama. Ukoliko se još u priču uključe lovci, kako je to bilo prije par sedmica u našem programu, ispoljit će se bezbroj stavova, svjedočanstva, priča iz različitih uglova. Zakonske regulative definirale su postupanja i vlasnika i lovaca, definirane su odgovornosti i obaveze od udruženja i nevladinih organizacija, do vlasti i to različitih nivoa. No ipak, prakse i upotrebe zakonskih ovlaštenja ili zloupotrebe istih, vrlo su različite, a to opet, ostavlja prostor za nove polemike i diskusije. Vrlo intenzivnu diskusiju upravo je i otvorila praksa proizašla iz Zakona o lovu. Upravo zbog te prakse i brojnih reakcija koje su uslijedile nakon priče koju smo objavili pod nazivom ”Po čijem nalogu lovci ubijaju pse lutalice u Tuzlanskom kantonu” odlučili smo se na realizaciju razgovora s povodom.

Razgovaramo sa gospodinom Seidom Čorbićem, predstavnikom Lovačkog društva Tuzla.

