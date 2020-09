Iskustva i savjeti iz prve ruke: Kako započeti freelance karijeru

Želim da se bacim u freelance vode, ali kako da počnem?

Šta trebam znati kao jedan početnik freelancer?

Da li imate neke savjete bazirane na vlastitom iskustvu?

Freelanceri sa višegodišnjim iskustvom često dobiju slična pitanja. Naime, freelancing je sve popularniji širom svijeta pa tako i kod nas. Ova vrsta poslovanja otvara mnoga vrata za profesionalni razvoj, nudi slobodu da sami sebi uskladimo radno vrijeme, biramo projekte na kojima ćemo raditi, i šta sve ne.

Uvidjevši potencijal freelancinga, ali i iz drugih razloga kao što je nemogućnost pronalaska “standardnog” posla, sve više naših sugrađana traži savjet kako bi što lakše ušli u ovaj svijet. To je posebno slučaj sada, u vrijeme COVID-19 pandemije, kada mnogi ostaju bez posla.

Iz tog razloga članov Udruženja Freelance u BiH podijelili su svoja iskustva i ukratko ispričali kako je to izgledao njihov početak u freelancingu, šta su naučili.

U nastavku možeš pročitati njihove odgovore.

Freelance zanimanje: ilustracija/strip ilustracija

“Jednog dana na um mi palo da provjerim na netu da li ko plaća za crtanje stripova. Našao sam forum gdje ljudi stavljaju oglase za strip ilustratore, prijavio se i dobio prvi posao. Odluči se šta je to što želiš da radiš, odnosno za šta imaš neophodno znanje i vještinu, baci se na povezivanje i istraživanje na internetu. Prihvaćaj male poslove koji nisu mnogo plaćeni i radi ih kvalitetno i vrijedno praveći od sebe pouzdanog freelancera kojeg će, kada to postane, posao njega tražiti a ne obrnuto.” – kaže Kenan Halilović.

Freelance zanimanje: Content writing/editing

“Napravila sam blog gdje sam pisala redovno i pridružila se drugim grupama za blog engagement. Registrovala se na UpWork dok je još bio oDesk da vidim “kako hoda”. Ugledala sam zanimljiv job post, prijavila se i uključila link za svoj blog kako bi vidjeli moj writing style. Uz to sam napisala par rečenica o tom kako bih ja napisala sadržaj koji njima treba, i dobila posao. Imala sam tu sreću da mi prva prijava bude uspješna. Ključ je pokazati potencijalnom klijentu šta možeš uraditi za njihov projekat tj. zašto da baš tebe zaposle. Sada imam long-term klijente. Nisam nikad gubila puno vremena opisujući svoje osobine i slično. Uvijek sam se trudila da pokažem kroz svoj cover letter da sam pažljivo pročitala job description, da znam šta traže i da znam kako to odraditi.” – ispričala je Amra S.

Freelance zanimanje: grafički dizajner

“Bavim se konsultiranjem kompanija kako da unaprijede svoje brendove i poslovanje putem vizualne komunikacije i izgleda njihovih promotivnih kampanja ili proizvoda. Spektar industrija u kojima radim je širok. Pošto sam dugo u poslu (6 godina prije ovoga + 10 freelancanja) imala sam priliku steći znanje i iskustvo u raznim oblastima i u mom slučaju se pokazalo da je dobro biti univerzalan i moći odgovoriti kao dizajner na različite zadatke. Ta širina mi omogućava da radim raznorazne projekte i da mi nikada nije dosadno. Zbog zdravstvenih problema sam bila prinuđena dati otkaz i okrenuti se freelancingu. Ponudila sam svoje usluge bukvalno svima, od rodbine, prijatelja, poznanika, kompanija u gradu i zemlji do Evrope i Amerike. Pisala mailove, zvala telefonom, slala portfolio, pitchirala na sastancima kada bih dobila šansu, uradila mnogobrojne test zadatke besplatno. Sve sam prošla dok me nije krenulo.

I onda je krenulo posao po posao. Uvijek sam se trudila da uradim najbolje što znam. Prvi freelance posao je bio za jednu uglednu regionalnu kompaniju – promotivni materijal za otvaranje njihove prodavnice u Sarajevu. Onda su krenule preporuke. Više nisam morala ja da tražim posao, već klijenti traže mene. Moj savjet je da uvijek daš najbolje od sebe i da uradiš posao nabolje i najprofesionalnije moguće. Kvalitetan rad, poštivanje rokova i komeptitivna cijena su jedina karta za uspjeh. Ovdje nema štele. Također je bitno koliko si ugodan za saradanju; da li si komunikativan, kako se nosiš sa kritikom, kako regauješ na feedback itd. Važno je da klijent vidi i osjeti da ti je stalo do njegovog poslovnog uspjeha, a ne samo da ti posao ispadne iz ruku i da samo digneš lovu. Tako da bih naglasila da je osim kvalitetnog rada i profesionalne usluge, važno raditi na sebi, na vještinama komunikacije, pregovaračkim vještinama i emocionalnoj inteligenciji.” – ispričala je Elena B.

Freelance zanimanje: prevođenje

“Prvo sam se registrovala na Translatorscafe, kasnije na prozcom, nisam ništa plaćala u početku. Lakše je dobiti posao u početku na Translatorcafe. Od prvog iznosa uplatila sam članarinu, isto važi i za Prozcom. Slala sam CVs na adrese mnogih agencija pronađenih na pomenutim stranicama. Neke su odgovarale, neke ne. Nisam odustajala! Bitno je kada dobijete prvi posao da ga kvalitetno odradite, zadržat ćete klijenta. Nemojte prihvatati posao ako vam to područje ne “leži”. Meni npr. ne leže finansije i nisam prihvaćala. To će vam samo odmoći, možete ne zadovoljiti klijentove zahtjeve i gubite klijenta. Postepeno sam povećcavala broj klijenata, kupila prevodilački softver. Bitno je da vremenom kupite softver,”- izjava je S.K.

Freelance zanimanje: prevođenje

“Da, Translatorscafe je i meni bio prvi solo projekat. Nekako sam cijelo vrijeme brusila tuđe tekstove i prevodila dok nisam shvatila da bi i meni to išlo. Tako da sam bila jedno vrijeme na Clickworkeru, Appenu, Upworku, bukvalno sam išla na sve od početnog nivoa. Sad sam trenutno na jednom većem projektu ali poenta je, ako dobro, fer i tačno odradite posao, dobijate fer ocjene i bolji status. Ali treba strpljenja, upornosti i volje. Sretno svima,” – objašnjava Danijela M.

Freelance zanimanje: grafički dizajn/3D dizajn

“Skoro 10-tak godina freelancam, većinu tog vremena sam proveo radeći kao grafički dizajner, dok trenutno radim kao 3D dizajner. Za freelancing sam saznao sasvim slučajno, dugo sam tražio kako se može zaraditi preko interneta, dok nisam “naletio” na freelance stranicu. Tad sam samo znao editovati slike u Photoshopu, i to sam uglavnom radio neke prve 2 godine. U međuvremenu sam se edukovao i o drugim grafičkim programima i o drugim oblastima, tako da sam vremenom postao grafički i web dizajner.

Bio sam na raskrsnici da li dalje da učim programiranje ili 3D digitalnu umjetnost, odabrao sam 3D iz razloga sto imam strast, talenat, i veliku želju da učim to. Tako da danas radim kao 3D dizajner.

Ako neko planira da zaroni u freelancing, iz mog iskustva, treba odvojiti puno vremena na konstantnu edukaciju. Potrebno je puno rada, truda i upornosti. Vidi u čemu si dobar, koji talenat imaš, i vidi kako da taj talenat usavršiš i da ga najbolje iskoristiš,” – rekao je Admir H.

Freelance zanimanje: consultant u oblasti komunikacija

“Ulazim u treću godinu bavljenja freelancingom, odnosno pružanjem konsultantskih usluga u oblasti komunikacija. U odnosu na sve ostale, mogu reći da sam pomalo atipičan freelanacer, jer sam nakon 15 godina napustila “sigurnost i udobnost” državne službe! I danas sam više nego sretna i zadovoljna donesenom odlukom jer jednostavno sam konačno prepoznala da je došlo vrijeme za promjenu i zaokret u profesionalnom smislu, posebno jer sam mnogo uložila u sebe u smislu ličnog obrazovanja i izgradnje vještina.

Sticajem životnih okolnosti, institucija u kojoj sam radila je dosta blisko sarađivala sa mnogim projektnim timovima tako da sam bila u prilici da znam ili saznam da neko negdje treba stručnjaka za određenu oblast. I odvažila sam se, predala svoj CV, pozvana na intervju i dobila priliku – napustila osmosatno “šefovsko” mjesto i počela raditi na svom prvom projektu koji je eto opet sticajem okolnosti imao dodirnih tačaka sa institucijama i izgradnjom kapaciteta njihovih službenika u oblasti komunikacija. I danas projekti se nižu, reference su tu, ali trnovit je put i dalje. Svjesna sam da sam još uvijek na početku neke svoje samostalne konsultantske karijere ali sam isto tako više nego zadovoljna jer svojim svakodnevnim radom i trudom postižem ono što imam – i da, učim i radim svakodnevno i presretna sam zbog toga jer vjerujem da svako ima svoje mjesto pod ovim suncem,” – izjavila je Jesenka Hadžajlija.

Freelance zanimanje: web programmer/senior full stack 15 godina

“Čuo sam za kurs PHP-a u svom gradu, (Zenica). Otišao, pokazao interes i volju što nije prošlo neopaženo kod instruktora. Ponudili su mi da uradim web stranicu za njihovog dugogodišnjeg klijenta.

Nedugo nakon toga, ponovo me kontaktiraju, da me testira njihov klijent iz Danske. Radio sam s njim 4 godine.Tada UpWork nije postojao. Bio je Elance.com i VirtualWorker.com, (kasnije je pripao Freelancer.com). Aplicirao sam za jedan zadatak u Flash-u, dobio, odradio za 1h, poslao klijentu. On je odoborio i odmah me pitao da li bih znao uraditi još nešto, i još nešto, i tako zadnjih 9 godina. Bio sam na toj platformi oko godinu i radio za mnoge klijente iz cijelog svijeta. Tu sam pronašao svog dugogodišnjeg klijenta i “zatrpao” me poslom da nisam imao puno prostora za dodatne projekte. Danas, i dalje imam veoma nestabilan posao, ali to i jeste izazov ovog poziva. Cijelo vrijeme te drži budnim i moraš “gristi” i investirati u sebe da bi ostao kompetentan.

Ono što želim poručiti svima koji bi htjeli da budu freelanceri:

– Ako niste spremni “proliti krv, znoj, suze”, bavite se nečim drugim

– Ako želite organizovati svoje vrijeme bolje prema svojim potrebama, freelance je rješenje

– Ako volite takmičenje i zdravu konkurenciju, odgovor je: Freelance.

– Ako vas ispunjava da konstantno učite, istražujete, na dobrom ste putu

– Ako težite ka tome da budete preduzetnik, da imate svoj projekat i business, freelance je idealan početak

Ne postoji univerzalna formula ili savjet kako biti freelancer, ili uspješan uopšte u bilo kojem segmentu života.

Ja sam, i danas, isti kao i vi: zbunjen, uplašen, nesiguran, neodlučan, nespreman, ali, mnogi putevi i prepreke su ispred mene.

Zakorači!” – zaključio je Hamza H.