Isplata ovogodišnjih Boračkih stipendija mogla bi se desiti u ekspresnom roku?

Stipendije kasne. Zašto? Imate li više informacija? – ovako su otprilike počinjali upiti koje smo na naš redakcijski mail dobijali od trenutnih stipendista Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Tragom tih navoda, kašnjenja su potvrđena i našoj televiziji i to u Ministarstvu iz kojeg su najavili ubrzanje cijelog procesa isplate sredstava svim ovogodišnjim podržanim kandidatima. Kako bi se to i desilo, Ministarstvo koje je tek nedavno dobilo i novog ministra, već sad ima potvrdu od Vlade Kantona o osiguranim sredstvima koja premašuju milion konvertibilnih maraka.

Iako je apsolventica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli koja će uskoro prvi ciklus studija privesti kraju, Tuzlanka Sabina Mušanović tek treba početi primati Boračku stipendiju. Novac koji je još na trećoj fakultetskoj godini dobila po otvorenom javnom pozivu o stipendiranju učenika i studenata iz reda boračke populacije, uskoro bi trebao biti na njenom računu. Strpljiva je kaže, jer svaki vid podrške koju njene kolege i ona dobijaju dobro dođe. Pa makar i sa zakašnjenjem.

“Boračka stipendija koju već treću godinu trebam početi primati, olakšala mi je mnogo toga. Ustvari nije to neki bitan iznos, to je tek 80,00 KM mjesečna rata ali olakšala mi je toliko da ne moram svaku marku tražiti od roditelja. Većinu slučajeva sam stipendiju koristila za prevoz, za kupovinu mjesečne karte ili neke sitnice koje su mi bile potrebe tokom školovanja, u toku studiranja.” – kaže Sabina Mušanović, jedna od korisnica Boračke stipendije.

Da stipendije kasne zna i resorni kantonalni ministar Enes Gegić, što će, barem kako je najavio, tokom svog mandata koji je tek prije manje od pet mjeseci i počeo, nastojati riješiti na korist samih stipendista.

“Naravno da sam vidio u finansijskoj službi da postoje velika kašnjenja u ranijem periodu. Dolazilo je do tog kašnjenja da se uglavnom nažalost prelazilo u narednu akademsku godinu tako da su studenti naredne pa čak i krajem naredne godine dobijali ta sredstva što nije problem ali je veliki raspon za naše studente.” – kazao je Enes Gegić, ministar za boračka pitanja TK

Sabina koja prelaskom na četvrtu godinu studija više nema mogućnosti apliciranja za stipendiju, vjeruje kako se situacije slične onima koje su se njoj dešavale na samom početku saradnje sa Ministarstvom za boračka pitanja, novim generacijama neće ponoviti.

“Znači prve godine su kasnile stipendije, ali već druge godine su bile dan-dva razmaka od isplate penzija penzionerima. To je bilo jako dobro. Prva isplata bila je u augustu mjesecu, tako da su učenici i studenti mogli sebi pripremiti sve što im je potrebno poput kupovine karte ako je kasnila plata roditelja.” – dodala je studentica Mušanović.

Oko 890 studenata i nešto više od 1.030 učenika ove je godine svoje mjesto pronašlo na spisku podržanih mladih osoba koje, prema optimističnim planovima ministra Gegića neće kao Sabina osjetiti kašnjenja prilikom isplate novca. Ovoj tvrdnji u prilog idu i prvi potezi koje je ministar prema kantonalnoj Vladi već napravio.

“Ja sam već intervenisao i obećano mi je da se radi o iznosu vrijednosti 1.106.000,00 KM i to ćemo pokušati po Zakonu o finansijama da prva rata bude u augustu, koja će biti jedna pa da idemo u septembru i oktobru, do nove godine idemo po dvije ili tri rate naravno dostatno iznosu sredstava. To će značiti da do kraja ove godine naši studenti u ovoj akademskoj godini, za koju sam odgovoran da dobiju sva sredstva do kraja ove godine.” – optimističan je ministar Enes Gegić.

Iako će se i ministar ali i cijelo Ministarstvo truditi sve zacrtane planove, barem prema najmlađim korisnicima boračkih beneficija i implementirati, studente i učenike ali i njihove roditelje ipak mole za razumijevanje budući da se u svakom od procesa koje Ministarstvo započne, nastoje ispuniti svi kriteriji i obaveze transaprentnosti prema boračkoj populaciji, ali i prema javnosti.