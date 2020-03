Isplata penzija 6. aprila, kako po penziju u banku?

Penzioneri kao jedna od rizičnih grupa stanovništva u vrijeme korona virusa, ozbiljno su shvatili situaciju i pridržavaju se svih mjera i preporuka. Bar tako nam pričaju u Savezu udruženja penzionera Tuzlanskog kantona. Iako im teško pada boravak u zatvorenom, onima koji imaju više od 65 godina, trude se poštivati tu naredbu. Jer važno je očuvati zdravlje, a volonteri i mlađe osobe im pomažu prilikom nabavke namirnica i lijekova.

”Pokušavamo da obezbijedimo da svaki naš penzioner koji je preko 65 godina ili koji je sam, ili koji je na postelji da se do njega dođe, da mu se pruži adekvatna pomoć preko volontera. Bolje je poštovati ova naređenja, nego izazvati bilo kakvu neželjenu situaciju, jer svaki nam je život važan, ovo zajednički moramo svi prebroditi”, rekao je Haso Halilović, predsjednik Saveza udruženja penzionera TK.

Halilović navodi da penzioneri imaju redovne kontakte sa ljekarima porodične medicine, koji im na telefonski poziv propisuju recepte, a onda mlađe osobe donose lijekove. Hitni slučajevi ipak moraju otići do ljekara, ali prolaze kao i svi građani kroz trijažne punktove. Ono što je važno za penzionere je da se radi na pronalasku rješenja za isplatu penzija, koja će kako je potvrđeno iz Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja uslijediti 6. aprila. Postoje dvije mogućnosti, ističe Halilović.

”Za one penzionere koji ne mogu na bankomat ili moraju doći na šalter da se omogući bez ovjere punomoći, samo sa jednim potpisom, ličnom kartom i tom štednom knjižicom i brojem telefona, tako da bankarski službenik može da provjeri kad dođe na šalter, nazove tog penzionera je li to to. To rješenje mora donijeti Krizni štab Federacije”, navodi on.

Dakle, to bi značilo da neko od mlađih osoba u ime penzinera može na šalteru banke podići penziju. A drugo rješenje je:

”Imamo prijedlog da i banke kad legnu penzije, da i one distribuiraju putem pošta, pa da poštar donese na kućnu adresu svakom penzioneru”, kaže Halilović.

Ovo su za sada prijedlozi, za koje u Savezu penzionera vjeruju da će biti podržani na federalnom nivou. Kada je u pitanju isplata penzija putem pošte, ona će ići redovno, napominje Halilović. Ono što će biti olakšavajuća okolnost za penzionere je i odluka Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja da ne moraju podizati čekove o isplati penzija do kraja maja.

”Ne moraju ići na šaltere, ne moraju podizati čekove, do sada su imali obavezu to raditi, jer ako ne podignu tri čeka onda nama banka javlja da nisu podignuti čekovi, pa u tom slučaju dolazi do obustave isplate. Mi smo odlučili da nećemo to raditi do 31.05., upravo kako bi ljudima koji ne moraju ići u banku, smanjili tu potrebu. Planiramo isplatu da će ona biti na vrijeme 6. aprila, s obzirom da je 5. nedjelja pa ne možemo taj dan isplaćivati”, ističe Tomislav Kvesić, glasnogovornik Federalnog zavoda PIO/MIO.

Kako bi spriječili širenje korona virusa, iz ovog Zavoda napominju da su od 19. marta obustavili prijem stranaka u poslovnicama. Svi oni koji trebaju određene informacije mogu ih kontaktirati putem telefona, a zahtjeve mogu slati putem e-maila ili pošte.