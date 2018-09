Ispred Federalnog parlamenta i dalje protesti grupe demobilsanih boraca

Ispred zgrade Federalnog parlamenta još uvijek traje protest grupe demobilisanih boraca jer je istekao rok za zakazivanje hitne sjednice oba doma Parlamenta FBiH, na kojoj su tražili da se razmatra usaglašavanje amandmana na Prijedlog zakona o demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica.

To je potrebno izvršiti kako bi bilo omogućeno da zakon stupi na snagu.

Na taj način, istakli su borci tokom današnjeg dana, bilo bi im zagarantovano 15 prava, među kojima je mjesečni borački dodatak. Uz to, poručili su da ne odustaju od drugih zahtjeva, a to je javna objava boračkog registra jer smatraju da među sadašnjim korisnicima boračkih prava ima i nelegalnih, te prestanak finansiranja svih udruženja boraca u FBiH budući da je od rata do danas formirano mnoštvo tih asocijacija.

Tokom dana učesnici protesta se nisu zadržali samo ispred zgrade Parlamenta, pa je za vrijeme protestne šetnje glavnim saobraćajnicama zabilježeno i nekoliko incidenata između policije i protestnika.

Nakon protestne šetnje, nastavljeni su protesti ispred Parlamenta FBiH, gdje je još uvijek pojačano prisustvo policije.

(RTV Slon/Fena)