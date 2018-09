Ivanić: BiH polako postaje sjedište diplomatskih inicijativa

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić smatra da će predstojeći trilateralni ministarski sastanak BiH-Srbija-Turska, koji će biti održan u Banjoj Luci 4. septembra, doprinijeti normalizaciji političkih prilika te BiH pozicionirati kao sjedište diplomatskih inicijativa.

Ocijenio je vrlo značajnim i neformalni sastanak ministara vanjskih poslova zemalja članica Procesa za suradnju u jugoistočnoj Europi (SEECP), koji će u okviru jednogodišnjeg predsjedanja Bosne i Hercegovine ovom regionalnom inicijativom, biti održan 5. septembra u Banjoj Luci.

– To su značajni sastanci za Banju Luku i BiH, koja polako postaje sjedište diplomatskih inicijativa – istakao je Ivanić u današnjoj izjavi.

Iako BiH ulazi u predizborni period, nada se da će ovi sastanci pomoći normalizaciji političkih prilika.

– BiH treba normalizacija, a ne sukob i svaki multilateralni sastanak tome doprinosi – naglasio je Ivanić.

On smatra da je „najveća greška to što političari iz Sarajeva nisu pristali da se razgovara o utvrđivanju granične linije između BiH i Srbije”.

– Sva je granica utvrđena, a samo je trebalo izvršiti određene korekcije oko Rudog. Prosto je nevjerovatno da ljudi nisu imali hrabrosti da to podrže, a bilo bi veoma pozitivno i riješilo bi čitav niz stvari u odnosima BiH i Srbije te izvršilo pritisak i na druge strane s kojima je problem granice daleko složeniji da i one pokažu dobru volju. Ovako su im političari iz Sarajeva dali alibi, ne želeći da se razgovara o bilo čemu. Zato mislim da je to ogromna greška – tvrdi Ivanić.

Neće, kaže, odustati od insistiranja da se utvrdi granica BiH s Srbijom.

Smatra da se to pitanje može riješiti po principu metar za metar kvadratni, potpuno ista površina i samo ispravljanje nelogičnosti, što je, prije svega, od interesa za narod u pograničnom pojasu.

(RTV Slon/Fena)