Iz Franjevačkog samostana Tuzla pozivaju vjernike na molitvu bez okupljanja

Svete mise kako radnim danima (7.30 i 18.00 sati) tako i nedjeljom (8.00, 11.00 i 18.00 sati) bit će slavljene BEZ SUDJELOVANJA VJERNIKA. Vjernici, osobito obitelji pokojnih za koje su mise fiksno predviđene za neki termin, pozvani su na aktivniju molitvu u svojim domovima.

Svetih misa na svim našim FILIJALAMA NEĆE također BITI, ili do prestanka pandemije korona virusa ili do drukčije odredbe o javnim okupljanjima nadležnih civilnih ili crkvenih institucija. Vjeronauk se također neće održavati do daljnjeg.

Neće biti također ni VELIKIH uskrsnih ISPOVIJEDI. Svećenici će izaći u susret za svaku osobnu ispovijed, osobito bolesnih i starijih članova naše vjerničke zajednice.

Crkveni sprovodi će se obavljati ISKLJUČIVO na groblju u nazočnosti najbližih članova obitelji i BEZ MISE ZADUŠNICE, još jedanput Vas pozivamo da ne prisustvujete obredima ukopa koliko god to bilo teško. Morate razumjeti da prisustvom ugrožavate život i svojih najmilijih a i Vas samih. Samo strpljivim izvršavanjem odluka civilnih i crkvenih vlasti možemo pomoći u sprječavanju širenja zaraze. Nije vrijeme za širenje panike, straha i stvaranja raznih teorija. Vrijeme je da jednostavno svi razumno i vjernički damo svoj doprinos poboljšanju stanja. Za sada je najbolje da svi ograničimo kretanje na minimum.

LITURGIJSKI KALENDAR

ponedjeljak (23. 3.) – Svagdan

utorak (24. 3.) – Svagdan

srijeda (25.3.) – NAVJEŠTENJE GOSPODINOVO. BLAGOVIJEST, svetkovina

četvrtak (26.3) – Svagdan

petak (27.3) – Svagdan

subota (28.3) – Svagdan

Podjsećamo, Sveta misa u Franjevačkom samostanu sv. Petra i Pavla u Tuzli danas je emitovana uživo u programu RTV Slon, bez priusustva vjernika, zbog sprečavanja širenja korona virusa.