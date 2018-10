Iz Tuzle stižu reakcije na izbor Šatorovića za predsjednika SSSBiH

Sramotno je da se sindikat koji su gradili svi radnici u BiH zloupotrebljava i uništava na ovakav način. Organizacija tzv. vanrednog kongresa Saveza samostalnih sindikata BiH (SSS BIH) u privatnoj režiji Bajramovića i Šatorovića i njihovih poslušnika nije ništa više do farsa, ocijenio je u saopćenju za javnost predsjednik Sindikata Solidarnost iz Tuzle Sakib Kopić.

– Radi se o izvršenju naloga kojeg su im poslije izbora dali njihovi politički nalogodavci kojima su davno prodali sindikat.

Također se radi o borba za sindikalne fotelje u kojima uživaju, dok se radnicima krše osnovna prava – navodi Kopić, komentirajući današnji vanredni kongres SSSBiH,

Kopić za kongres kaže da je zakazan u Zenici “sa jedinim ciljem da se za predsjednika izabere Selvedin Šatorović koji je, da farsa bude veća po uzoru na diktatorske režime bio jedini kandidat za ovu funkciju”.

Prema njegovim riječima, oni su iz medija saznali za održavanje krnjeg vanrednog kongresa, pripremljenog u tajnosti, a koji ne podržava većina granskih sindikata i kojim se krše svi propisi i statut.

– Bajramović, nabrzinu organiziranim kongresom, želi instalirati Selvedina Šatorovića na čelo SSS BiH, jer mu to nije uspjelo u februaru ove godine kada je zajedno sa Šatrovićem napuštanjem kongresa spriječio radnike da izaberu svog legitimog predstavnika. Tada su njih dvojica minirali legitimni kongres jer nije išao prema njihovoj režiji. Oni prave predstavu za svoje potrebe. Do sada su pokazali da im je jedina briga njihova korist. Godinama upravljaju sindikalnom infrastrukturom, prihodima, nekretninama i gdje su nas doveli. Sada kada su došli u situaciju da to izgube čine sve, kršeći propise da ostanu u foteljama. Mi smo davno izgubili nadu da se to može popraviti – ističe Kopić.

Kako u saopćenju navodi, “bilo kakav sindikat na čijem čelu bi bio Bajramović ili Selvedin Šatorović nema apsolutno nikakvog kredibiliteta niti smije biti priznat”.

Poručuje kako “privatni kongresi, vjerovatno organizirani iz političkih motiva i po nalogu njima bliskih političkih krugova, nemaju nikakvu podršku radnika ili sindikalista”.

– Mi nismo članovi SSSBiH niti to dok god su tamo ti ljudi, želimo biti. Njima radnici nisu prioritet, nego borba za pozicije i služenje političarima od kojih se ni u čemu ne razlikuju jer kao što vidimo i oni pouzoru na političke stranke također namještaju svoje izbore. U suštini Bajramović, Šatorović i njihovi poslušnici se ponašaju kao vlast, a ne kao sindikalisti jer im radnici nikad nisu bili prioritrt nego lična koriist. Najvažnije je imati pečat i kontrolu finansija. Godinama se bogate na račun radnika. Pozivam sve radnike da bojtuku ovakve pokušaje i ništavnu namjeru da se na mala vrata zadrže u foteljama oni koji su od njih davno okrenuli leđa – dodaje Kopić u saopćenju za javnost.