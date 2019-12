Iz ženskog ugla – Dame koje liječe i edukuju

U ovosedmičnom izdanju emisije „Iz ženskog ugla“, koju možete pogledati u programu televizije Slon Extra u četvrtak od 21:10 sati govorimo o izazovnim i zahtjevnim profesijama, a u goste smo pozvali dvije dame koje se s pravom mogu okititi lentom super žena. Naše gošće su prof. dr. med. sc.Indira Mehmedagić, doktorica opće hirurgije i doc.dr. Lejla Kuralić Čišić, profesorica na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli i šefica katedre. Prijatelj emisije je kompanija Lactalis BH sa svojim brendom Dukat i proizvodnom linijom Dukat mlijeko.

Život piše razne priče, a priče s kojim se ove dame svakodnevno susreću su izazovi sami po sebi. Sa doktoricom Mehmedagić smo razgovarali o samom osjećaju i odgovornosti ulaska u operacionu salu, o tome šta joj je najveći izazov tokom dugogodišnje karijere, ali i čudima kojim svakodnevno svjedoči na Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla. Kako ona kaže bez obzira sa kakvom dijagnozom se čovjek u životu susretne, najbitnije je zadržati pribranost i ne izgubiti optimizam, jer je svjedočila čudima, kada su ljudi sa dijagnozom karcinoma, bez nekog medicinskog objašnjenja, uspjeli pobijediti bolest i živjet godinama, pa i decenijama nakon dijagnoze, a ona smatra da je ključ pobjede zloćudne bolesti upravo moć podsvijesti i optimizam, koji nisu izgubili ni u jednom trenutku.

Sa druge strane zadovoljstvo je bilo razgovarati i sa doc.dr. Lejlom Kuralić Čišić, koja nam je podijelila svakodnevne priče, koje se tiču rada sa studentima, obrazovnog sistema, ali i onih koji su važna karika društva, ali čiji glas se ne čuje, to su one ranjive kategorije ljudi. Svojim akademskim radom trudi se svoje znanje i praksu, koju je sticala tokom studija, posjeta raznim seminarima i pohađajući razne edukacije, nadograđujući se svakodnevno prenijeti i na svoje studenete, koji će sutra po završetku studija raditi sa ovim kategorijama ljudi. Naravno, trudi se kao individua unijeti pozitivne promjene u društvu, koliko je to naravno u njenoj moći, a i svijet bi bio mnogo ljepše mjesto za život, kada bi svako od nas krenuo od sebe i toga koliko mi kao pojedinci možemo doprinijeti društvu, ali i ljudima oko sebe. S toga ne iznenađuje činjenica da je upravo gospođa Čišić, omiljena među svojim studentima.

Sa damama koje su čini se za vrijeme svog dugogodišnjeg rada, svaka u svojoj struci ostvarile sve što se ostvariti može, bilo je zadovoljstvo razgovarati, ali i izvući neke životne lekcije i mudrosti, kojim će se nadamo se okoristiti i generacije koje dolaze.

