Iz ženskog ugla – Domaćice su dame sa punim radnim vremenom za koji nisu plaćene!

O domaćicama govorimo u ovosedmičnom izdanju emisije „Iz ženskog ugla“, koju možete pogledati u programu televizije Slon Extra u četvrtak od 21:10 sati. Naša gošća je Mirha Osmanović iz Lukavca, majka dvoje djece, diplomirana kriminalistica, umjetnica, kreativka, vrsna kuharica, što će potvrditi svi oni koji su imali priliku degustirati njene delicije. Ona nam je otkrila kako je to danas biti domaćica u BiH. No, da bismo ušli dubinski u ovu priču, izdvojit ćemo malo istraživanje poznatog američkog blogera, upravo o domaćicama.

Stiven Nelms izračunao je koliko bi njegova žena zaradila ako bi joj plaćao za rad u njihovom domaćinstvu. Zaključio je da on nikako ne bi mogao da plati njen rad oko sina i kuće. Cijenimo li danas naše supruge, majke sestre, koje nisu stalno zaposlene? Mislimo da bi svaki muškarac sebi danas trebao postaviti ovo pitanje, ukoliko je njegova žena bez posla, jer kada analizira njen rad u kući, ona definitivno nije bez posla, samo za taj rad, nije plaćena.

Našu gošću, Mirhu Osmanović smo pitali da li joj je žao što nije uspjela pronaći posao u struci ili je pak to izvuklo ono najbolje od nje, njene talente i potencijale. Kako kaže, ona vjeruje da se sve u životu dešava s razlogom i u pravo vrijeme, tj. Kada nam je suđeno. Maštala je o poslu inspektorice i da mijenja društvo na bolje, ali kada nije uspjela pronaći posao, krenula je sa radovima iz svoje kuće. Jedna od njenih velikih ljubavi je kuhanje, pa je pokrenula Facebook sranicu „Kuham, dakle uživam“, koja ima veliki broj pratilaca, gdje je objavljivala neke svoje recepte, a to je upotpunila kreativnim fotografijama, s obzirom da je i fotografija njena druga ljubav, a nakon što su mnogi prepoznali njen rad počela je sa pripremom zdravih slatkih delicija, sa stevijom, prirodnim zaslađivačem bez kalorija i bez nus pojava, što joj je donijelu i prvu zaradu. Tako da je tokom gostovanja u našem programu iskoristila priliku da pošaljem poruku svim damama, da konstantno rade na sebi, jer nijedno znanje nije nepotrebno, kad tad će doći vrijeme kada će to znanje negdje moći iskoristiti. Tako je i ona pohađajući brojne sekcije, seminare, mnogo toga naučila i na koncu svoje hobije pretvorila u mali biznis. A kako kaže završila je i jezičku gimnaziju, nakon koje je nastavila usavršavati svoje jezičke sposobnosti, te je upravo zahvaljujući poznavanju jezika danas uz KUD „Puračić“ proputovala svijetom i stvorila neke divne prijateljske veze širom svijeta. Nezaposlenim damama, domaćicama, poručuje da i one probaju pokrenuti neki mali biznis od kuće, jer se čovjek mnogo bolje osjeća kada zna da od svog novca može djetetu kupiti neku igračku, knjigu ili nešto za šta je dijete iskazalo interes. Da bismo pokrenuli neki mali biznis iz svog doma, ona poručuje da bi bilo dobro da prije toga analiziramo tržište i vidimo šta bi mogli ponuditi potencijalnim kupcima, a što nije previše zastupljeno. Dakle, da budemo unikatni po nečemu A kada nađemo nešto zanimljivo sa čim mislimo da bismo se mogli baviti, svoje znanje danas možemo usavršiti i putem interneta, gdje se može naći bezbroj aplikacija i online kurseva. Danas nam je sve na dohvat ruke, samo treba imati volje.

Mirha se posebno ističe po svojim kreativnim radionicama sa svojim mališanima, od koje ćemo sigurna sam i sve mi izvući lekcije i naći načine kako se još bolje zbližiti s našom djecom i učiniti da vrijeme s njima bude što kvalitetnije provedeno. Ono po čemu joj je jedino drago što nije uspjela pronaći posao u struci, jest to što je mogla gledati svoju djecu kako odrastaju i s njima prolaziti sve njihove dječije faze, što vjeruje ženama koje rade nedostaje, jer u trci frci između karijere i privatnih obaveza, mnogo toga propuste kada su njihova djeca u pitanju. U svakom slučaju i ove sedmice vrlo zanimljiva i ispirativna osoba naša je gošća, pa se nadamo vašem povjerenju.