Iz ženskog ugla – Nemanja Petrović otkriva koje kozmetičke proizvode kupujemo, a ničemu ne služe, osim da nam izmame novac iz novčanika”

Muškarci u svijetu tzv. ženskih poslova, tema je kojom smo se ove sedmice bavili u emisiji „Iz ženskog ugla“, koju možete pogledati u programu televizije Slon Extra u četvrtak u 21:10 sati. Naš ovosedmični gost je Nemanja Petrović, make – up artist iz Doboja.

U BiH vjerujemo da ćete se složiti s nama, još uvijek postoji ta klasifikacija na muške i ženske poslove, što nam je potvrdio i naš gost Nemanja. On je istakao da upravo iz tog razloga ni njegov početak nije bio lagan i da je ključ njegovog uspjeha to što je vjerovao u sebe, kada niko drugi nije. Nemanja danas vrši edukacije iz oblasti estetike, odnosno make – up – a u skoro svim gradovima BiH i šire, gdje uglavnom nailazi za srdačnu dobrodošlicu, osobito je tražen i rado viđen u Tuzli. Kaže da ni sam ne zna zašto, ali uistinu je tako da žene u današnje vrijeme više vjeruju muškim šminkerima, frizerima, kozmetičarima, nego ženskim.

Bez dlake na jeziku Petrović u emisiji „Iz ženskog ugla“ govori o kvaliteti kozmetike na bh. tržištu, kao i o kozmetičkim proizvodima bez svrhe, koji nam samo mame novac iz novčanika, a ustvari su potpuno bespotrebni. Pored njih kao vrhunski stručnjak iz ove oblasti otkriva bez kojih to proizvoda ne bi trebala biti niti jedna ženska kozmetička torbica, a sa našim gledateljkama će podijeliti i neke savjeti o njezi kože tokom ljetnih vrućina.

Osvrnut će se i na svoj rad sa javnim ličnostima, te otkriti koliko su one zahtjevne, njegovane, te općenito kako je raditi sa njima.

Malo je vremena bilo za sve ono o čemu smo mogli razgovarati sa ovim mladim talentovanim čovjekom, ali smo sigurni da ćete uživati od prve do posljednje minute programa i da ćete se okoristiti njegovim savjetima.

