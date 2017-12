IZ ŽENSKOG UGLA – Mersudin Muminović:“Ne bole bolovi uzrokovani MS koliko bole reakcije ljudi kada saznaju da bolujem od toga”

Život sa multipla sklerozom tema je ovosedmičnog izdanja emisije „Iz ženskog ugla“, koju možete pogledati u programu televizije Slon Extra u petak u 21:10 sati. Multipla skleroza (MS) je hronično oboljenje centralnog nervnog sistema koja se karakteriše procesom demijelinizacije kičmene moždine i mozga. O teoriji bi se o MS moglo pričati danima, no kakav je uistinu život osoba sa multipla slerozom, najbolje mogu opisati oni koji su suočeni sa ovom bolešću, a jedan od njih je i naš gost Mersudin Muminović.

Muminović se sa MS susreo još za vrijeme svojih srednjoškolskih dana. U početku dugo je odbijao da prihvati da se s njegovim tijelom nešto čudno dešava, jer uvijek mislimo da se loše stvari uvijek dešavaju drugim ili da se ozbiljnija oboljenja dešavaju starijim što je posve pogrešno, osobito u posljednje vrijeme mnoštvo je dokaza da danas bolest ne bira. Tako je i Mersudinu zvanično dijagnosticirana MS.

Ovaj mladić je tada poveo najveću životnu borbu, a to je ona borba sa samim sobom. Nekada vrlo veseo, optimističan, društveno angažovan momak sada je morao prhvatiti da njegov život više neće ići u smijeru u kojem je išao do tada. Ipak, nakon prihvatanja bolesti on tvrdi da se s MS može živjeti kao s najboljim supružnikom, samo je bitno kako prihvatimo tu bolest i na koji način se odnosimo prema njoj.

Od tada Mersudin drži razna predavanja za mlade, koje želi upoznati sa multipla sklerozom, jer želi da se sruše predrasude o ljudima, koji boluju od ove bolesti. Kao što i sam kaže, nakon što mu je dijagnostikovana ova bolest izgubio je mnogo prijatelja, jer ljudi misle da je MS prelazna, što nikako nije tačno. Uprkos činjenicama, zbog neznanja i neupućenosti društva u kojem živimo danas se mnogi stide priznati da boluju od MS, jer se plaše reakcije društva. Misija Mersudina je da razbije barijere između društva i osoba sa MS, da olakša ljudima koji se bore sa ovom bolešću da se ne stide priznati od čega boluju, jer jedino tako će lakše prihvatiti svoju dijagnozu.

Priču ovog momka, čiju sudbonu dijeli još mnogo ljudi u BiH možete pogledati u programu televizije Slon Extra ovog petka u 21:10 sat