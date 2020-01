Iz ženskog ugla – Upoznajte Lejlu, modnu influenserku iz Tuzle, koja je zahvaljujući ovom poslu obišla pola svijeta

Lejla Tursunović Avdagić, jedna od najpopularnijih turističkih i modnih influenserki na području TK, a i šire naša je ovosedmična gošća u emisiji „Iz ženskog ugla“, koju možete pogledati u programu televizije Slon Extra u četvrtak u 21:10 sati.

Besplatna putovanja, kozmetički preparati, večere u najotmjenijim restoranima sve su to benefiti u kojim uživaju poznati svjetski influenseri, a na korak tome su i influenseri sa Balkana, koji su se uspjeli nametnuti javnosti i biti prepoznatljivi, te okupiti veliki broj pratilaca na društvenim mrežama. Biti influenser u svijetu danas je postalo jedan od najunosnijih poslova sa velikim brojem mogućnosti, dok se na Balkanu tek rijetki usude okušati u tim vodama. Influensere bismo najlakše mogli definisati, kao uticajne osobe, koje sarađuju sa velikim brojem firmi i brendova, te na kreativan način putem društvenih mreža prezentuju proizvode određene firme, odnosno proizvođača i u zamjenu budu dobro plaćeni ili pak dobiju brojne poklone, vaučere i pogodnosti od firme koja ih je angažovala za promociju.

Naša ovosedmična gošća, kako kaže nije nikada razmišljala o tome da jednog dana bude influenserka, sve što vidimo na njenom profilu na instagramu je ono što ona uistinu jeste cijeli svoj život, ljubiteljica mode, putovanja, ali i lijepih druženja. Ipak, ono što je izdvaja od ostalih jeste njen modni stil u kojem preovladavaju tufnice i prugice, ali kako kaže da bismo bili drugačiji, originalni, bitni su detalji, a ne neki brendovi. Njoj polazi za rukom da spoji neke nespojive kombinacije, a da u finalu to izgleda izuzetno prijatno za oči, ali i lijepo za vidjeti u ovim tmurnim zimskim danima, kakvi u posljednje vrijeme preovladavaju u Tuzli. Što se putovanja tiče, kaže da se trudi da sa svakog putovanja ponese lijepe uspomene i dobre fotografije, to je ono što će nas uvijek podsjećati na lijepe momente koje smo doživjeli i proživjeli sa dragim ljudima, a države upoznaje kroz razgovor sa lokalcima, jer kako kaže sliku jednog naroda ne može dočarati nijedan turistički vodič, kako to može lokalno stanovništvo. Od svojih pratilaca na instagramu, gdje je aktivnija nego na Facebooku, dobija uglavnom pozitivne povratne informacije na njen stil, a mnogi se i okoriste njenim kombinacijama, pa i sami naprave neke svoje kombinacije, koje ih usreće i izazovu oduševljenje kod drugih. O prednostima ovog posla, kao i obavezama koje ima kako bi ostvarila ranije pomenute mogućnosti za sve gledateljke emisije „Iz ženskog ugla“ govorit će ovog četvrtka u programu televizije Slon Extra od 21:10 sati, a također dati savjete i za sve buduće influenserke, kako se ostvariti u ovom poslu, a ipak ostati svoj, jer kako kaže publika lako prepozna kada je nešto isforsirano i izvještačeno, a kada se nešto radi srcem i dušom. I ono što je nama nekako posebno izazvalo emocije jeste njena ljubavna priča. Kako je upoznala svog muža, šta ih je spojilo i gdje su išli na medeni mjesec? Inače, porodica joj je oduvijek bila vjetar u leđa i upravo oni su najzaslužniji na ono što je ona danas.