Iz ženskog ugla – Muhabet s Razom – Kao mala čuvala ovce i toga se ne stidi, a danas je jedna od najpopularnijih osoba u BiH!

U emisiji „Iz ženskog ugla“ ovog četvrtka ugostili smo Raziju Čolaković, poznatiju kao autoricu jedne od najpopularnijih Facebook stranica „Muhabet sa Razom“. Ovaj put Razija nam donosi „RazOtkrivanje“, njeno drugo djelo, koje govori o njenom životu od djetinjstva do danas, djelo je prožeto emocijama, ali i snažnim porukama i kako i sama autorica kaže da vjeruje da će svako pronaći dio sebe u njenim pričama. Kada je slušamo i kada pratimo njen rad ni ne slutimo kakav je bio njen put do onoga gdje je danas. Kao mala djevojčica, čuvala je ovce i toga se kako kaže ne stidi. Još tada bila je prepuštena svijetu mašte i maštom i sanjarenjem ispunjavala je svoje dane, ni ne sluteći da kada nešto dovoljno želimo, ono se kad tad i ostvari.

Da snovi pobjeđuju mogućnosti, ona je najbolji pokazatelj toga. Kako sama kaže, potiče iz siromašne, ali čestite porodice i ono na čemu je najviše zahvalna svojim roditeljima, jeste to što je ostala čovjek, tako da je prilike ni onda ni sada nisu promijenile i to je ono što nastoji prenijeti i pratiteljkama svoje stranice „Muhabet s Razom“, ali i svima onima, koji prate njen rad. Danas, imamo svega, ali nam fali lijepog druženja, humora, pozitivnih priča i dešavanja. Upravo to je ono čime je osvojila srca brojnih dama, koji svakodnevno prate njen rad, a sve to u konačnici dovelo je do toga da je Raza danas jedna od najtraženijih autorica u našoj državi, ali i šire, uspjela je ispuniti svoju dugogodišnju želju i upisati fakultet, a također za sebe voli reći i da je motivacioni govornik, jer je pokazala da se uz mnogo truda, rada, borbe i mnogo mašte u životu itekako može uspjeti.

Od trenutka kada je startala sa promocijom svoje druge knjige „RazOtkrivanje“ mnogo je odsustvovala od kuće, s obzirom da je knjigu promovisala i van granica BiH, odakle je dobijala pozive, što nas je i podstaklo da se dotaknemo i pitanja braka. Kako sama kaže iz svog ličnog primjera, ali i priča ljudi sa kojima svakodnevno razgovara, instituacija braka je danas u krizi i veliki napori su potrebni da bi se ta institucija i sačuvala. Sve zavisi od toga šta želimo u životu i koliko smo se spremni boriti za to, ali ključ uspješnog braka definitivno je kompromis i bez toga nema priče.

Dok čekamo promociju knjige „RaZotkrivanje“ u Tuzli, svakako vašoj pažnji preporučujemo emisiju „Iz ženskog ugla“, ovog četvrtka u programu televizije Slon Extra u 21:10 sati. Sponzori i prijatelji emisije Sarajevska pivara sa njihovim brendom „Lejla – voda ljubavi“, kao i lanac CM marketa.